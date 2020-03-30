Азербайджан заявил о 24 обстрелах за сутки

30 марта 2020, 08:52

Позиции азербайджанских войск были обстреляны 24 раза за сутки в зоне конфликта, военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 29 марта Минобороны Азербайджана сообщило о 23 обстрелах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции на безымянных высотах на территории Гедабекского района, отмечается в сообщении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".