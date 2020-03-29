Защита Сослана Созанова рассказала о его алиби по делу о нападении на владикавказца

29 марта 2020, 12:36

Верховный суд Северной Осетии 28 марта не удовлетворил жалобу защиты на решение продлить арест бывшему зампрокурора Сослану Созанову, обвиняемому в нескольких преступлениях. Созанов не признает вину, а следствие игнорирует данные о его алиби по делу о покушении на убийство жителя Владикавказа, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший зампрокурора Пригородного района Сослан Созанов, задержанный 30 июня 2019 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве денег, в феврале также был обвинен в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и порче чужого имущества.

По данным следствия, прокурор и его сообщник, сотрудник одной из силовых структур, шантажировали предпринимателей и требовали у них деньги в обмен на покровительство. Кроме того, по данным следствия, Созанов приревновал свою жену к местному жителю и с сообщником пытался убить его, когда тот сидел в своем автомобиле. В мужчину выстрелили несколько раз, после чего машину подожгли, но раненому жителю Владикавказа удалось спастись.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты

28 марта Верховный суд Северной Осетии оставил Сослана Созанова под стражей, не удовлетворив апелляционную жалобу защитников и самого Созанова, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» защитник Артур Гаджинов.

Ранее, 19 февраля, Ленинский райсуд Владикавказа удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Созанову на два месяца. "Ленинский суд рассмотрел в отсутствие защитников, привлекли адвоката по назначению... Суд первой инстанции должен был рассмотреть в судебном заседании заявленные мною ходатайства до его начала. В частности о том, что я не могу явиться в судебное заседание в связи с состоянием здоровья... Суд, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должен был зачитать мои оба ходатайства, выслушать участников сторон и принять решение, он просто проигнорировал это", - рассказал Артур Гаджинов.

По его словам, на Созанова продолжают оказывать давление. "[Высокопосталенный силовик] 24 января спускался к нему, угрожал, запугивал, что дело передаст в Окружной военный суд и там его осудят, заставлял взять на себя Козонова (второй фигурант дела, обвиняемый в получении взятки по одному из эпизодов обвинения Созанова. - Прим. «Кавказского узла»)", - сообщил защитник.

Суд также проигнорировал состояние здоровья обвиняемого, считает адвокат Руслан Дауев. "Нами были представлены документы, указывающие на имеющийся у Созанова ряд тяжелых заболеваний, угрожающих жизни и здоровью, их лечение возможно лишь в условиях стационара", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, на иждивении у Созанова находится малолетний ребенок с серьезным заболеванием. Ежегодно ребенок проходит высокотехнологичный курс лечения в институте в Москве, и за ним требуется особый уход. "Этими навыками обладает лишь сам Созанов, и за время его нахождения в изоляторе мальчик уже похудел на семь килограммов. Вся положительная динамика, которая наблюдалась за пять лет, сведена на нет", - сказал адвокат Руслан Дауев.

Представители Созанова и гособвинения присутствовали на заседании Верховного суда, Сослан Созанов участвовал в нем по видеоконференцсвязи из СИЗО, уточнил адвокат.

"Решение мы будем обжаловать. [...] Кассационную жалобу мы будем подавать в Пятый кассационный суд в Ессентуках. Арест у Созанова до 27 апреля", - добавил Артур Гаджинов.

Следствие озвучило подробности обвинения

Согласно постановлению о привлечении Созанова в качестве обвиняемого, следствие полагает, что 9 декабря 2010 года Сослан Созанов, который работал прокурором отдела обеспечения собственной безопасности и физзащиты прокуратуры Северной Осетии, приобрел огнестрельное нарезное оружие, которое использовал при покушении на жителя Владикавказа Техова "из-за личных, неприязненных отношений, вызванных ревностью к своей супруге".

Вечером того же дня Созанов "и неустановленные двое лиц", надев маски, подошли к Техову, севшему в свой автомобиль, и Созанов через лобовое стекло машины "произвел в Техова не менее одного выстрела". Второй человек сделал три выстрела со стороны водительской двери. "После чего они облили автомобиль горючей жидкостью и подожгли, скрывшись с места преступления". Техов смог выбраться из горящего автомобиля, был госпитализирован и выжил, говорится в тексте постановления, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Вторым эпизодом, вменяемым Созанову, является вымогательство в период с марта 2018 года по август 2019 года взятки у местного предпринимателя Дзеранова, у которого, по версии следствия, Созанов требовал ежемесячно выплачивать 200 тысяч рублей за общее покровительство строительной деятельности и отказ от мер прокурорского реагирования "при осуществлении надзорных функций в отношении Дзеранова".

Следствие утверждает, что после отказа от дачи взятки Созанов инициировал проверку на предприятиях Дзеранова, из-за чего в связи с вынужденным простоем техники бизнесмена его предприятие понесло убыток на 75 тысяч рублей. Впоследствии, по версии следователей, Созанов изменил требования и за общее покровительство потребовал от Дзеранова миллион рублей.

Согласно третьему эпизоду обвинения, примерно в январе 2019 года Созанов, будучи заместителем прокурора Ардонского района, "вступил в преступный сговор" с сотрудником силовой структуры Козоновым "с целью получения взятки в размере 100 тысяч долларов от главы Ахонского сельского поселения Пригородного района Черницкого" за непривлечение его к ответственности после прокурорской проверки.

"20 февраля 2019 года Черницкий сообщил о требованиях Созанова и Козонова [в силовую структуру], согласившись на участие в ОРМ «Оперативный эксперимент». 21 февраля Черницкий встретился с Козоновым на одной из улиц Владикавказа и передал ему денежную сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов США. Козонов после получения взятки был задержан", - говорится в постановлении.

Созанов сообщил о заинтересованности силовика в его уголовном преследовании

Созанов вину не признает, а предварительное расследование ведется "с заведомо обвинительным уклоном", пояснил адвокат Руслан Дауев. "Ни одно из 400 ходатайств и 250 жалоб прокурору или руководителю следственного органа и 100 жалоб на действия или бездействия должностных лиц удовлетворено не было, кроме ходатайств, в которых Созанов просил провести следственные действия в отсутствие одного из защитников. Процессуальные решения по ходатайствам и жалобам направляются защите по истечении месяца с момента их вынесения. [...] Необоснованно отказываются в удовлетворении ходатайства о дополнительном допросе, об истребовании доказательств, подтверждающих невиновность и непричастность Созанова, о постановке дополнительных вопросов перед экспертами, об участии специалиста в производстве фоноскопических судебных экспертиз по архиважным доказательствам (аудиозаписям)", - перечислил адвокат.

По его словам, 13 ноября 2019 года силовики сообщили защите, что эксперты смогут приступить к проведению экспертиз не ранее апреля 2020 года. "При этом неоднократно продление срока содержания Созанову под стражей следственный орган обосновывал необходимостью проведения данных экспертиз", - пояснил защитник.

Также, по его версии, нарушается право на защиту Созанова, так как следственные действия с участием обвиняемого проводятся в отсутствие одного или двух его защитников.

Защита опасается, что выводы экспертов могут быть необъективными, поскольку Сослан Созанов предположил, что его уголовное преследование инициировано "путем фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности" силовиком, работающем в подразделении, которое осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу.

"Заинтересованность [силовика] в применении недозволенных методов прослеживается в том, что на протяжении четырех лет он испытывает к Созанову необоснованную обиду и желание любыми методами и средствами, в том числе путем фальсификаций результатов ОРД, осуществить в отношении него уголовное преследование. Причина заключается в том, что от неких лиц [силовик] получил недостоверную информацию о якобы причастности Созанова в 2015 году к изъятию в Кабардино-Балкарской Республике 45 тонн нелегального спирта у его брата и инициировании... в отношении самого [силовика] служебной проверки, в ходе которой ставился вопрос о дальнейшем нахождении на службе", - изложил защитник позицию Созанова.

"Созанов сообщал, что в июле 2019 года руководитель отдела [силовой структуры] требовал от него признательные показания, обещая в противном случае создать ему и членам его семьи невыносимые условия жизни... Созанов также сообщал, что 16 августа 2019 года [...] при предъявлении обвинения на него оказывалось психологическое давление. Путем угроз необоснованного привлечения к уголовной ответственности и содержания под стражей, а также создания невыносимых условий для членов его семьи и друзей от него требовали оговорить себя", - сообщил Дауев.

По меньшей мере от двух знакомых Созанова требовали оговорить бывшего прокурора, добавил защитник. Один из них, по данным Дауева, при этом был избит.

Следствие игнорирует данные об алиби Созанова по обвинению в покушении на убийство Техова, считает Руслан Дауев. "Не мене 10 человек подтвердили алиби Созанова, а именно факт его нахождения в момент совершения преступления в другом месте. Это обстоятельство подтверждается биллинговыми данными с используемого Созановым мобильного телефона. В 2010 году, когда произошло покушение на Техова, основным подозреваемым являлся Созанов, но ему обвинение не предъявили, в качестве подозреваемого не привлекли, потому что на тот момент уже по запрошенным биллингам и показаниям лиц в его алиби было подтверждено. В 2011 году дело было приостановлено за неустановлением лица, виновного в преступлении", - изложил предысторию Дауев.

Адвокат предпринимателя рассказал о приятельских отношениях потерпевшего и обвиняемого

В свою очередь адвокат Михаил Бидтаев, представляющий интересы потерпевшего предпринимателя Сослана Дзеранова, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ими переданы следствию аудиозаписи телефонных переговоров, в которых Созанов открыто называет суммы требуемых с бизнесмена денежных средств.

"Созанов и Дзеранов, во всяком случае мой доверитель так считал, давно, с 2013 года находились в приятельским отношениях. [Дзеранов] оказывал [Созанову] как своему другу определенные услуги, дома что-то помочь, маме, папе. Это приятельские отношения, сложившиеся за многие годы, которые одна из сторон расценила как должное. Все было, как написано в деле, все так и есть. На аудио он непосредственно сам все объявлял, и суммы, и что, когда, куда и для чего. Мне неизвестно, по каким причинам следствие затягивает проведение [фоноскопической] экспертизы. Я не ищу там нарушения, и мне это даже не интересно, мы не видим никаких нарушений УПК в этом", - сказал представитель потерпевшего.

На вопрос, предлагали ли потерпевшей стороне участие в следственном эксперименте дачи взятки, адвокат отвечать отказался, объяснив, что ответ на этот вопрос может пересекаться с тайной следствия.

Прокурорские проверки сказались на работе всех компаний Дзеранова, добавил адвокат. "Деятельность их сводится к одному - это устройство дорог. И если создавали препоны одной компании, то страдали все. [...] Останавливалась работа, задерживался транспорт... Ущерб [в размере 75 тысячи рублей] выявлен по итогам аудита по одной кампании. Мы внутри предприятия дали задание бухгалтерам, специалистам, которые провели детальный обзор ущерба, оценили его. Это не колоссальный, но все же ущерб", - сказал Михаил Бидтаев.