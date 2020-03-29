Жители Армении положительно отнеслись к введенным из-за коронавируса ограничениям

29 марта 2020, 01:08

Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за коронавируса, зачастую вызывают финансовые трудности, они необходимы, чтобы избежать массового заражения, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Армении.

Как писал "Кавказский узел", с 25 марта в Армении введены ограничения на передвижение по улицам. Исключения делаются только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 28 марта в Армении зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране достигло 407. 26 марта в стране умер 72-летний больной коронавирусом - этот случай стал первым в стране.

После ввода ограничений на передвижение темп жизни в Ереване значительно снизился. Полиция несет дежурство на городских улицах и площадях. К патрулированию привлекли, в том числе, бронемашины. Общественный транспорт и метро работают в прежнем режиме, передает корреспондент «Кавказского узла».

По состоянию на 12.00 по местному времени (11.00 мск) составлено 1889 административных протоколов о нарушении режима чрезвычайного положения, сообщил 28 марта заместитель шефа республиканской полиции Айк Мгерян на брифинге, прямой эфир которого, транслировавшийся в Едином информационном центре в Facebook, посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, у нарушителей режима отсутствовали паспорта и заполненные бланки передвижений. «Штрафные санкции составляют от 100 тысяч драмов (чуть более 200 долларов) до 250 тысяч драмов (505 долларов). В первый раз сумма штрафа составляет минимальную ставку», - пояснил замглавы полиции.

Мгерян также добавил, что еще 48 административных протоколов выписаны водителям общественного транспорта за нарушение требований перевозки пассажиров. «Были также зафиксированы нарушения перевозки пассажиров в легковом транспорте. Полиция высадила лишних пассажиров из 1843 автомобилей», - отметил он.

Согласно решению коменданта, число пассажиров легковых автомобилей не должно превышать двух человек, включая водителя. Для транспорта ввели ограничения – число пассажиров в салоне не должно превышать количество сидячих мест.

Замглавы полиции призвал граждан заполнять бланк передвижения даже в том случае, когда они выходят в расположенный во дворе дома магазин. «Это повысит гражданскую сознательность», - подчеркнул Мгерян.

Директор одного из супермаркетов в Ереване отметил, что паники среди населения нет, но покупателей стало меньше. «В первые два дня объявления ЧП люди старались закупить продуктов на несколько дней вперед. Но теперь ажиотажа нет, хотя закупаются больше обычного, чтобы лишний раз не выходить из дома», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, все сотрудники магазина соблюдают нормы гигиены – носят маски и резиновые перчатки.

Какого-либо сокращения персонала не планируется, добавил он. «У нас небольшой супермаркет, мы работаем в обычном для нас режиме. Но если введут более серьезные ограничения, возможно, что придется установить график работы, чтобы избежать сокращений», - заявил директор магазина.

Жители Еревана заявили об отсутствии ажиотажа вокруг закупок продуктов

Жители Еревана рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как относятся к введенным ограничениям, и как они влияют на их жизнь. Проведенный опрос не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения горожан.



Поскольку никто не знает, где источник эпидемии, все пытаются быть осторожными, так как речь идет о здоровье близких людей, заявила корреспонденту «Кавказского узла» политобозреватель Lragir.am Наира Айрумян.

Она считает, что у население доверяет правительству в связи с предпринимаемыми мерам. По ее словам, за редкими исключениями люди сидят дома и мало общаются.

«Тем не менее, люди идут за продуктами, лекарствами, иногда просто погулять во дворе. Ажиотажа с закупками продуктов нет, полки магазинов полные. Доставку я редко вижу, хотя такие службы есть. В Армении развит институт домашнего питания, традиционно люди готовят дома, и сейчас мало что изменилось», - отметила Айрумян.

Политобозреватель работает удаленно, так как бизнес-центр, в котором расположен офис редакции, закрыт. Это свидетельство того, что ограничения – строгие, подчеркнула она. «Характер моей работы позволяет дистанционно работать. В моей семье все работают, и нам сохранят зарплаты. В отличие от тех, кто работал в закрытых частных учреждениях – магазинах, кафе. Выплата им зарплат зависит от доброй воли владельцев этих заведений», - добавила Айрумян.

Радиоведущий Армен Ованнисян назвал ограничения необходимой мерой. По его словам, они позволят избежать нагрузки на систему здравоохранения и уменьшить число тяжелобольных, что является главным показатель контроля эпидемии.

«Мировой опыт показал, что единственным эффективным способом свести к минимуму распространение эпидемии и, соответственно, число тяжелобольных, является введение ограничительных мер на социальную активность. Наплыва большого числа больных не выдерживают такие страны, как США, а пример Италии – наглядный, что можно ожидать. Ограничения верные, хотя и немного запоздавшие», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Ованнисян отметил, что старается без необходимости не выходить из дома. «У нас магазин, а также несколько овощных точек прямо во дворе. Выходим раз в два-три дня на 15-20 минут. Бывает с супругой, но чаще я один. В магазине стараемся держать социальную дистанцию – метр-полтора. Закупаем не впрок. Финансовых возможностей на месяц-другой закупать нет, да и смысла нет. Также не пользуемся услугами доставки», - рассказал он, добавив, что пока не заполнял бланк, но при необходимости будет следовать этому указанию.

Он также отметил, что персонал радиостанции отправили на добровольный карантин еще 10 марта, когда стало известно о заражении в Эчмиадзине. «Наш сотрудник живет по соседству с женщиной, которая заразилась коронавирусом. Из-за этого руководство приняло решение о карантине. Супруга работает в госсекторе, сейчас работает удаленно. Им (работникам госсектора) зарплату сохранят. Нам также сказали, что выплатят. Но если ситуация продлится, и радио перестанет приносить прибыль, не исключено, что и расходы сократятся», - рассказал радиоведущий.

Основной удар придется по малому бизнесу и по тем, кто работал сдельно, в частности, таксистам и строителям, считает он. «Для них десять дней без работы - удар по карману. Они столкнутся с финансовой проблемой», - полагает Ованнисян.

Для некоторых жителей Армении ограничения вызвали финансовые сложности

Архитектор Артавазд Маркосян не выходит на работу с 25 марта после ввода ограничений на осуществление деятельности строительными компаниями. При этом он положительно отнесся к введенным ограничениям.

«Ограничения необходимые. У нас (у строителей), в частности, среда «дикая». Если кто-то из строителей заболеет или заразится, не скажут, чтобы не потерять заработок. С ними трудовой договор на сдельную работу. Персоналу компании зарплату сохранят», - рассказал он.

С какими-либо сложностями, в том числе, связанными с медицинской помощью, он не сталкивался. «В город не выхожу. Только в магазин, который у нас на первом этаже. Поэтому бланк заполнять нет смысла. Закупаться впрок тоже не вижу смысла. Продукты покупаю, как и прежде, по мере необходимости», - отметил Маркосян.

При этом он отметил, что не планирует пользоваться услугами служб доставки, даже если ужесточат ограничения. «С тем же успехом коронавирусом может быть заражен доставщик еды или продуктов», - предположил он.

По его мнению, продление ограничений не отразится на его жизни, но те, кто работают сдельно, испытают сложности. «Как правило, у них нет отложенных средств. В этом нет вины ни государства, ни собственника компании. Но никто голодать не будет. Национальный менталитет не позволит родственникам, друзьям или соседям оставаться в стороне. Мы такое проходили в блокадные 1990-е, когда ситуация (в стране) была хуже», - подчеркнул Маркосян.

Население сможет пережить кризис, даже если он затянется, считает учитель старших классов, бывший депутат Анаит Бахшян.

«Конечно, есть уязвимые группы, особенно те, кто работал без договоров или сдельно. Но думаю, что люди имеют накопления, чтобы пережить этот кризис. Кроме того родные не позволят, чтобы их близкие голодали. Тем более что это временные сложности, а не такие, какие мы испытали в 1990-х годах», - заявила она.

По ее мнению, ситуация с эпидемией коронавируса позволит набраться опыта и исправить упущения, чтобы в будущем знать, как действовать в эпидемиологических угрозах. «Действия и реакция властей адекватны сложившейся ситуации. Не вижу проблем для временной изоляции. Единственное - жизнь как бы замерла в ожидании, когда медицина одержит борьбу с эпидемией в мире», - отметила бывший депутат.

Бахшян рассказала, что не собирается закупаться продовольствием впрок. «Магазин рядом с домом, и все, что надо купить, спокойно покупаю. Службой доставки не пользуюсь, предпочитаю домашнюю еду», - подчеркнула она, добавив, что зарплату учителям сохранят в полном объеме.

Врач-педиатр ереванской поликлиники Зара Мкртчян отметила, что учреждение работает ежедневно.

«Обращающихся за помощью немного. Бывают панические обращения за помощью с небольшой температурой, кашлем, когда подозревают коронавирус. Но на деле это обычный грипп. Мы проявляем осторожность с теми, кто приехал из стран с эпидемиологическим риском. Если они обращаются с недомоганием, мы вызываем скорую помощь, которая отвозит их в инфекционную больницу для тестирования. В каждой поликлинике есть списки, в частности, тех, кто прилетел из Италии. Они у нас под особым наблюдением, особенно пожилые люди. Участковые врачи каждый день обзванивают, интересуются их состоянием», - рассказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, принимаются также вызовы врача на дом, но прежде уточняют, из какой страны приехал больной.

Ограничения верные, даже обязательные, считает врач. «Нужно было изначально изолировать всех, кто приехал из Италии, а не оставлять (ситуацию) на самосознание людей», - уверена Мкртчян.

Она отметила, что в бытовом плане ограничения на ней не отразились. «В основном, проблема в детях, которых надо удержать дома. Хотят выйти, но что делать, если есть ограничения, должны следовать им», - подчеркнула врач.

Мкртчян также отметила, что не закупала продуктов впрок. «Небольшая паника была, когда только вводили ЧП. Но я не вижу смысла закупать, тем более что продуктов полно в магазинах. А на носу лето, овощной сезон, поэтому нет смысла закупать с запасом», - заключила она.

Водитель онлайн такси-сервиса Овсеп Шагинян считает ограничения на передвижение правильными. Он заявил, что является сторонником еще более жестких ограничений.

«Нужно свести к минимуму сферы деятельности, которым разрешено работать. Кроме того, я еще не видел, чтобы у кого-то проверяли документы. Полиция достаточно лояльна к прохожим, а должны жестче работать, чтобы пресечь распространение коронавируса», - заявил.

Шагинян отметил, что не сталкивался с какими-либо сложностями, в том числе, в медицинской сфере. «Супруга работает в торговом центре, ей дали отпуск с сохранением зарплаты. Сложно сказать, правда, как поступит работодатель, если ситуация продлится. Я готов 15 дней дома провести, не работать, лишь бы остановить эту заразу», - подчеркнул водитель такси.

По его словам, его семья продолжает покупать продовольствие в том же режиме, что и прежде. «Выходим в магазин по необходимости - купить хлеб, молочную продукцию, яйца. Службой доставки не пользуюсь. Если вынуждены будем сидеть дома, может и воспользуюсь, но пока этой необходимости нет», - пояснил он.

Манвел Габриелян работает водителем в финансовой организации, выдающей кредиты фермерам. По его словам, на работе установили график дежурства, а также сократили рабочие часы. «Прежде работали с 09.00-18.00 (по местному времени), теперь – день через день с 10.00 до 16.00 (по местному времени). Кредиторам предоставили кредитные каникулы на два месяца, однако офис работает, и мы дежурим в нем. Зарплату нам сохранят, но мы лишимся премиальных», - заявил.

По его словам, основная проблема, с которой он столкнется – финансовая. «Минимальный оклад – 70 тысяч драмов (около 140 долларов), с премиальными в среднем в месяц выходило около 150 тысяч драмов (около 300 долларов). Сейчас я работаю один. Супруга работает в косметическом салоне, но почти месяц, как руководство отправило своих сотрудников в вынужденный отпуск, а зарплата у нее была сдельная. В апреле я столкнусь, в частности, с проблемой оплаты коммунальных услуг», - пояснил Габриелян.

По его словам, он, вложил все свои сбережения в покупку автомобиля для последующей перепродажи. «Но сейчас вряд ли удастся продать автомобиль, не до этого людям», - отметил водитель.

При этом он назвал верными решения ввести ограничения. «Понятно, что власти вынуждены были ввести ограничения. Это все правильно. Понимаю, чтобы власти делают все возможное, чтобы вирус не распространился», - подчеркнул Габриелян, добавив, что прежде чем выехать на работу, заполняет специальный бланк, чтобы не быть оштрафованным.

Жители Еревана не видят необходимости закупаться впрок

Экспедитор сети супермаркетов Оганес Енокян также отметил, что следует инструкциям властей, выезжая на работу.

«Заполняю бланк, паспорт у меня с собой. Мы развозим продукты по магазинам. Пока не было, чтобы останавливали для проверки», - заявил он.

Енокян считает верным ограничения, введенные властями. «Чем меньше будет общение, тем больше шансов, что вирус не распространится. Какие-либо неудобства ограничения не доставляют. Закупаться впрок нет смысла, в магазинах все в достаточном количестве. Выходим в магазин, когда это необходимо, тем более, что он в 20 метрах от дома», - рассказал экспедитор.

По его словам, руководство сократило рабочие часы, однако это не скажется на зарплате.

Армине Петросян работает переводчицей в одном из ереванских банков. Она отметила, что относится к ограничениям нейтрально, так как они не сказались на ее обычном ритме жизни. «Пока проблем не возникало. Так и так кроме работы особо никуда не выходила. На работу и обратно хожу пешком - это мои прогулки. Хотя бланк о передвижениях заполняю, но пока не проверяли», - рассказала Петросян.

По ее словам, в ее семье продуктами не запасаются, покупают на каждый день, услугами доставки не пользуются. «В магазин за продуктами ходит мама. Сын несколько раз в день выходит во двор подышать воздухом», - рассказала сотрудница банка.

Единственное неудобство, связанное с вынужденным карантином, это отсутствие общения с коллегами и возможности заниматься спортом, заявил программист Анушаван Азатян.

По его словам, персонал компании работает удаленно и сохранит свою зарплату в полном объеме. «Ограничения верные, соответствуют ситуации. Если власти смогут выявить все очаги и изолировать их, удастся избежать тяжких последствий. Лучше временные ограничения, чтобы потом избежать серьезных потрясений в экономике», - считает программист.

В магазин стараемся редко выходить, закупаемся на 3-4 дня, чтобы без необходимости в продовольствии, службой доставки не пользуемся, добавил он.

«Не было также проблем с медпомощью. Более того, мой двоюродный брат сломал в аварии руку, и врач, по его просьбе, приходит периодически на перевязку на дом, чтобы он не выходил лишний раз из дома», - рассказал Азатян.

Мастер по ремонту квартир Тигран Аракелян назвал ограничения «необходимыми, даже запоздалыми». По его мнению, из-за медлительности властей коронавирус распространился.

При этом Аракелян отметил, что ситуация с эпидемией отразилась на его финансовых возможностях. «Делаю максимальное, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Стал экономней тратить. К примеру, меньше курю, закупаю продукты с долгим сроком хранения, относительно дешевые, но содержащие минимальный пакет необходимых витаминов. Если ограничения продлят - продержусь месяц. Но, опять же, голодными не останемся, скоро начнется сезон овощей», - заявил Аракелян.

По его словам, семья закупается с запасом на неделю, чтобы выходить только в случае крайней необходимости. «У меня пожилая мать, у нее хронические болезни. Ей противопоказано даже простым гриппом болеть», - пояснил он.

Мастер отметил, что супруга работает в музыкальной школе и ей сохранят зарплату. «Но возникла другая проблема. На ее имя есть кредит. И банк 20 марта снял с зарплатной карты десять тысяч драмов (20 долларов), оставшиеся на счете. Ежемесячная сумма выплат по кредиту – 30 тысяч драмов (60 долларов), причем выплаты всегда производили вовремя. И банк без предупреждения списал их. Как потом выяснилось, хоть банк и предоставил кредитный отпуск, но если на счет будут перечисления, автоматически спишут в оплату кредита. В итоге переоформили зарплатную карту в другом банке, в котором на мое имя оформлен кредит. Но меня даже не стали беспокоить из банка звонком с напоминанием», - рассказал Аракелян.

Совладелица парикмахерского салона Кристина Хачатурян отметила, что ситуация с коронавирусом негативно отразилась на бизнесе, причем число клиентов резко уменьшилось еще до ввода ограничений. «Правда есть клиентура, в частности, врачи, звонят и хотят записаться. Но рисковать мы не собираемся. Даже на дом не едем укладывать прическу. Одно радует, что владелец помещения пошел на встречу и не станет брать аренду за простой бизнеса. Такая практика во всех ереванских салонах», - заявила она.

Хачатурян отметила, что если кризис затянется на несколько месяцев, то она столкнется с финансовыми затруднениями. «Деньги имеют привычку заканчиваться. Тем более что я привыкла не считать свои затраты», - рассказала совладелица салона.

Предприниматель Алек Овсепян закрыл свою фотостудию, расположенную в одном из торговых центров, еще до введения ограничений. По его словам, торговый центр принял решение закрыться, чтобы избежать распространения.

«Даже если попытаюсь открыть студию, посетителей не будет. Никто не будет рисковать в этот сложный период. Кроме того я сам не рискнул открыться, так как со мной живет пожилая мать. Я не стал бы ставить под угрозу ее здоровье», - заявил он.

Овсепян отметил, что если бы не отец, который помог ему финансово, перед ним уже возникли бы финансовые трудности. «Я вложился в студию незадолго до Нового года, и отложенных средств нет. Отец выслал деньги», - рассказал бизнесмен, добавив, что, несмотря на сложности, является сторонником ограничений, которые введены в интересах населения.

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