Защита попросила освободить Мальсагова из-за угрозы коронавируса

26 марта 2020, 21:42

Лидер протестов в Ингушетии Муса Мальсагов рискует заразиться коронавирусом в СИЗО, и ему там не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ессентуках до 11 апреля продлил срок ареста лидерам протестов в Ингушетии: 50-летнему Бараху Чемурзиеву, 48-летнему Мусе Мальсагову и 65-летнему Ахмеду Барахоеву. Защита обжаловала это решение. Адвокаты лидеров протестов в Ингушетии Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева 24 марта попросили Генпрокуратуру проверить, можно ли было помещать их в одно помещение с людьми, у которых подозревают коронавирус. Заключенные с симптомами заболевания должны изолироваться, настаивает защита.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мальсагова, Чемурзиева и Барахоева политзаключенными. Они обвиняются по статьям о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти во время митинга 25-26 марта 2019 года в Магасе, а также в создании экстремистского сообщества. Ингушские активисты, наоборот, призвали участников митинга не вступать в конфликт с силовиками, настаивают адвокаты.

«В связи со сложившейся негативной эпидемиологической ситуацией, связанной со стремительным распространением коронавируса-COVID-19 (ранее 2019-nCoV) по всему миру, считаю необходимым безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении Мальсагову М.А. ранее избранной меры пресечения судом на иную, не связанную с лишением свободы», - говорится в ходатайстве адвоката Магомеда Бекова, направленном в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по СКФО, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Защита считает, что «ситуация с распространением коронавируса, является безусловным основанием изменения меры пресечения Мальсагову на иную, не связанную с лишением свободы, так как учреждения пенитенциарной системы России не приспособлены к противодействию распространения эпидемий в местах лишения свободы», следует из документа. «В учреждениях отсутствуют средства защиты от заражения вирусом, отсутствуют специальные медицинские инфекционные изолированные боксы для помещения инфицированных, отсутствует специализированный медицинский персонал и лаборатории по выявлению инфицированных, что увеличивает риск заражения вирусом заключенных», - подчеркнул в ходатайстве адвокат.

На Ставрополье, как и во всех других регионах СКФО и ЮФО, в связи с угрозой пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности. В регионе зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

«В случае заражения вирусом Мальсагова его состояние здоровья может резко ухудшиться», отмечается в ходатайстве.

Необходимость изменения меры пресечения обусловлена тем, что заболеванию подвержены лица с ослабленным иммунитетом, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Беков. «В случае заражения вирусом в местах лишения свободы, по нашему мнению, оказать экстренную, качественную, квалифицированную медицинскую помощь, не представится возможным, что, безусловно, может отразиться на здоровье Мусы Мальсагова», - добавил он.

Напомним, ранее в связи с распространением коронавируса ходатайства об замене меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, направили адвокаты Ахмеда Барахоева, Малсага Ужахова, Бараха Чемурзиева и Зарифы Саутиевой.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.