26 марта 2020, 18:47

Утвержден приговор жительнице Калмыкии по делу о финансировании боевиков

Суд отказался удовлетворить апелляцию калмыцкой пенсионерки Веры Андреевой, приговоренной к восьми годам колонии по обвинению в передаче денег боевику в Сирию.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил восемь лет колонии общего режима жительнице Калмыкии Вере Андреевой, обвиненной в причастности к финансированию участника террористической организации "Исламское государство"* в Сирии Герихана Гериханова. Защита назвала приговор незаслуженным и несправедливым.

Защита подала жалобу, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Андрееву виновной и оставила приговор без изменений, проинформировал сегодня корреспондента "Кавказского узлапредставитель суда. Комментариями Андреевой или ее защиты относительно сегодняшнего приговора "Кавказский узел" не располагает.

Согласно обвинительному заключению, внучка подсудимой Марина Бухурдинова и ее муж Герихан Гериханов в мае 2015 года выехали в Сирию. Гериханов присоединился там к "Исламскому государству"*, он объявлен в международный розыск. Андреева не отрицает, что в январе 2019 года, находясь Ростовской области, перечислила около 300 тысяч рублей на счет, указанной ее уехавшей в Сирию внучкой. По версии следствия, деньги предназначались Гериханову для выхода из окружения, однако Андреева настаивает, что помогала своей внучке и правнукам.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Путин похвалил Кадырова за возвращение женщин и детей из Сирии", "Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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