26 марта 2020, 19:47

Уроженец Ингушетии осужден за содействие боевикам

Суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Ингушетии Илеса Абубакирова к четырем годам колонии за содействие боевикам.

Приговор Илесу Абубакирову вынесен сегодня Южным окружным военным судом по обвинению в содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По версии обвинения, с февраля по июнь 2017 года Абубакиров, который в тот момент проживал в Чечне, через Интернет отправлял сообщения человеку, которого склонял к участию в деятельности террористической организации ИГ*. В ходе судебного процесса обвиняемый признал вину.

Суд признал Илеса Абубакирова виновным и вынес ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили в пресс-службе суда.

Дело поступило в суд 21 февраля, материалы судье были переданы 25 февраля. Судебное заседание состоялось 16 марта, приговор был вынесен 26 марта, следует из информации на сайте Южного окружного военного суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице  "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Житель Чечни получил восемь лет колонии за содействие боевикам", "Смягчен приговор жителю Карачаево-Черкесии по делу о связях с ИГ*", "Адвокат назвал необоснованным приговор братьям Курбановым".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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