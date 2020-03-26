Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

26 марта 2020, 14:34

Уроженец Дагестана осужден по делу о финансировании ИГ*

Суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к 11 годам колонии жителя Дагестана Камиля Арсланбекова, признав его виновным в перечислении денег на нужды боевиков.

Согласно приговору, в 2015 и 2016 годах житель Дагестана Камиль Арсланбеков передал некоему человеку деньги для перечисления сторонникам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Часть средств были его личными сбережениями, часть он собрал у других людей, полагают следователи.

Кроме того, в конце 2016 года Арсланбеков перечислили со своей банковской карты деньги другого фигуранта дела, которые должны были пойти на покупку автомобиля. По версии следствия, этот автомобиль планировалось использовать как такси, а доход перечислять "Исламскому государству"*.

Южный окружной военный суд признал Арсланбекова виновным по статье "Содействие террористической деятельности" и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. При этом суд учел приговор, вынесенный Арсланбекову 19 февраля 2019 года Кизлярским районным судом Дагестана. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда.

Согласно карточке Кизлярского районного суда, Арсланбеков был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за вступление в ряды боевиков, незаконный оборот боеприпасов, а также хранение наркотиков в крупном размере.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 марта два жителя Дагестана и житель Кабардино-Балкарии были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.

"Кавказский узел" следит за новостями о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Обвинение рассказало суду о финансировании ИГ* уроженцами Дагестана", "Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату", "Два уроженца Дагестана задержаны по делу о финансировании ИГ*".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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