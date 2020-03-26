26 марта 2020, 14:34
Уроженец Дагестана осужден по делу о финансировании ИГ*
Согласно приговору, в 2015 и 2016 годах житель Дагестана Камиль Арсланбеков передал некоему человеку деньги для перечисления сторонникам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Часть средств были его личными сбережениями, часть он собрал у других людей, полагают следователи.
Кроме того, в конце 2016 года Арсланбеков перечислили со своей банковской карты деньги другого фигуранта дела, которые должны были пойти на покупку автомобиля. По версии следствия, этот автомобиль планировалось использовать как такси, а доход перечислять "Исламскому государству"*.
Южный окружной военный суд признал Арсланбекова
Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 марта два жителя Дагестана и житель Кабардино-Балкарии были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.
"Кавказский узел" следит за новостями о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.
* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.
Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"