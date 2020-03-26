Уроженец Дагестана осужден по делу о финансировании ИГ*

26 марта 2020, 14:34

Суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к 11 годам колонии жителя Дагестана Камиля Арсланбекова, признав его виновным в перечислении денег на нужды боевиков.

Согласно приговору, в 2015 и 2016 годах житель Дагестана Камиль Арсланбеков передал некоему человеку деньги для перечисления сторонникам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Часть средств были его личными сбережениями, часть он собрал у других людей, полагают следователи.

Кроме того, в конце 2016 года Арсланбеков перечислили со своей банковской карты деньги другого фигуранта дела, которые должны были пойти на покупку автомобиля. По версии следствия, этот автомобиль планировалось использовать как такси, а доход перечислять "Исламскому государству"*.

Южный окружной военный суд признал Арсланбекова виновным по статье "Содействие террористической деятельности" и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. При этом суд учел приговор, вынесенный Арсланбекову 19 февраля 2019 года Кизлярским районным судом Дагестана. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда.

Согласно карточке Кизлярского районного суда, Арсланбеков был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за вступление в ряды боевиков, незаконный оборот боеприпасов, а также хранение наркотиков в крупном размере.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 марта два жителя Дагестана и житель Кабардино-Балкарии были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.