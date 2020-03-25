Нальчанин осужден на пять лет за помощь участнику ИГ*

25 марта 2020, 12:39

Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня жителя Нальчика Асланби Батова виновным в пособничестве участнику запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По версии следствия, 61-летний Асланби Батов в ноябре 2015 года тайно поселил в Нальчике сторонника "Исламского государства"*, которому затем дважды передавал продукты питания. Тогда же Батов получил от него на хранение самодельное взрывное устройство, изготовленное по типу ручной гранаты, которое хранил у себя дома, полагают следователи. Батов признал свою вину по статьям "Пособничество в участии в деятельности террористической организации" и "Незаконное хранение взрывчатых устройств".

Южный окружной военный суд приговорил Асланби Батова к пяти годам колонии общего режима и 10 тысячам рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 марта житель Кабардино-Балкарии и два жителя Дагестана были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.