Южный окружной военный суд. Фото Валерия Люгаева для "Кавказского узла"

25 марта 2020, 12:39

Нальчанин осужден на пять лет за помощь участнику ИГ*

Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня жителя Нальчика Асланби Батова виновным в пособничестве участнику запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По версии следствия, 61-летний Асланби Батов в ноябре 2015 года тайно поселил в Нальчике сторонника "Исламского государства"*, которому затем дважды передавал продукты питания. Тогда же Батов получил от него на хранение самодельное взрывное устройство, изготовленное по типу ручной гранаты, которое хранил у себя дома, полагают следователи. Батов признал свою вину по статьям "Пособничество в участии в деятельности террористической организации" и "Незаконное хранение взрывчатых устройств".

Южный окружной военный суд приговорил Асланби Батова к пяти годам колонии общего режима и 10 тысячам рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 марта житель Кабардино-Балкарии и два жителя Дагестана были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Нальчанин осужден на шесть лет колонии по делу о пособничестве террористам", "Житель Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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