Военная техника азербайджанской армии. Фото пресс-службы МО Азербайджана

25 марта 2020, 09:01

Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта Минобороны Азербайджана насчитало 24 случая обстрела позиций своих войск в зоне Карабахского конфликта, днем ранее сообщило о 25 случаях.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Обстрелы также велись с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. По данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский и Газахский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.00 мск сегодня, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 марта 2020, 08:18

  • Власти Абхазии ввели ограничения из-за пандемии

    Случаи заражения коронавирусом в Абхазии не зарегистрированы, но с сегодняшнего дня в республике запрещены массовые мероприятия, закрыты рынки и заведения общепита, а каникулы школьников и студентов продлены до 7 апреля, сообщили власти.

25 марта 2020, 07:45

25 марта 2020, 07:34

25 марта 2020, 07:13

25 марта 2020, 06:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи