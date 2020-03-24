Кубанские санатории закрылись для детей

24 марта 2020, 10:11

В Краснодарском крае власти до 1 мая приостановили прием детей в санатории в связи с действием в регионе режима повышенной готовности, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта в Краснодарском крае был зафиксирован первый на юге России случай заражения коронавирусом. Власти отреагировали рядом ограничений: с 15 марта по 1 мая в регионе введен запрет на массовые мероприятия с участием более 1000 человек, в трех аэропортах Кубани усилены меры безопасности. С 18 марта в школах Краснодарского края разрешено свободное посещение уроков. Жители Сочи сочли принятые властями меры недостаточными и высказались за общегородской карантин. 21 марта два новых случая заражения коронавирусом было выявлены на Кубани.

Все регионы ЮФО и СКФО в связи с распространением коронавируса ввели режим повышенной готовности, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за сложившейся обстановки приостановлен прием детей в санаторно-курортные организации, организации отдыха и оздоровления детей края по бесплатным путевкам, приобретенным в рамках программы "Дети Кубани", сообщило 23 марта со ссылкой на министерство труда и социального развития края издание "Югополис".

Этот запрет продлится до 1 мая. Письмо министерства о переносе сроков направлено в регионы России, уточнило 23 марта издание "Деловая газета.Юг".

Приостановка прием детей связана с режимом повышенной готовности на территории Краснодарского края для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, действующим в регионе с 15 марта по 1 мая. В этот период запрещено проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий.

"Это временная мера. Несмотря на изменение сроков, все целевые показатели будут выполнены. Планируется, что в течение 2020 года край примет по программе более 30 тысяч детей", - сообщила 23 марта пресс-служба администрации края на официальном сайте региона.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".