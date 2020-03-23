Владимир Тафинцев. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/19832792

23 марта 2020, 20:27

Полицейский убит в Волгограде

Волгоградец убил полицейского Владимира Тафинцева, охранявшего объект МВД, сообщило ведомство.

Погибший нес службу на охраняемом объекте МВД, когда сегодня в середине дня к нему подбежала женщина, пожаловавшаяся на преследование мужчиной. По ее словам, он хотел отнять у нее ювелирные украшения. Увидев полицейского, этот мужчина попытался скрыться, но был задержан Тафинцевым. "При доставлении на контрольно-пропускной пункт мужчина неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции", - говорится в сообщении пресс-службы областного управления полиции.

Силовики задержали подозреваемого - ранее судимого жителя Городищенского района. У погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок, информировало на своем сайте управление МВД по Волгоградской области.

Следствие сообщило о возбуждении дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данным областного управления Следкома, подозреваемого задержали сегодня днем "при попытке проникновения на охраняемую территорию Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России". Сержант полиции получил удар ножом в ходе проверки документов задержанного. "Предпринимаются меры к установлению его личности и мотива совершения преступления", - говорится на сайте ведомства. О том, что погибший полицейский пресекал попытку ограбления, в сообщении не говорится.

По 317 статье Уголовного кодекса задержанному грозит до 20 лет заключения.
Примечание:

"Житель Волгограда задержан по подозрению в издевательствах над ребенком", "Дело о стрельбе во Фролово дошло до суда", "Жительница Волгоградской области обвинена в убийстве ребенка".

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