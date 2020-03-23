18 жителей Кабардино-Балкарии госпитализированы в связи коронавирусом

23 марта 2020, 15:43

На карантине в Кабардино-Балкарии находятся 158 человек. Зараженному коронавирусом, который подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, стало лучше, сообщили сегодня в Минздраве республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом.

К 19 марта все регионы ЮФО и СКФО ввели режим повышенной готовности. На Кубани зафиксированы три случая заражения, в Ставропольском крае - один, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Состояние больного, который находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, немного улучшилось, у второго зараженного болезнь протекает в легкой форме, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии. В ведомстве отказались раскрыть возраст зараженных, сославшись на защиту персональных данных.

Под наблюдением в Центре профилактики инфекционных болезней находятся 18 человек, которые контактировали с зараженными, новых случаев коронавируса не зафиксировано, отчитались в Минздраве.

По словам представителя ведомства, всего под наблюдением находится 158 человек, в основном это вернувшиеся из заграничных поездок. Они должны 14 дней находиться на самоизоляции. "Люди стали более сознательно относиться к происходящему, увеличилось количество звонков на горячую линию. В день поступает от 100 до 200 звонков. Люди сообщают, что вернулись из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран, спрашивают, что им делать", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" помощник министра здравоохранения по связям с общественностью Лилия Шомахова.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

При отсутствии каких-либо симптомов, характерных для заражения коронавирусом, рекомендуется оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, а в случае проявления симптомов ОРВИ необходимо сообщать об этом в поликлинику по месту жительства, указала Шомахова. Минздрав предупредил, что нарушителям санитарно-эпидемических правил грозит до 80 тысяч рублей штрафа по 236 статье Уголовного кодекса.

Лилия Шомахова также заверила, что в республике достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и тестов на коронавирус. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, к работе будут привлекаться молодые врачи, волонтеры, добавила она.

Один из зараженных - верующий, сообщили в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии, отметив что он не является имамом. "Заболел житель нашей республики, один из наших братьев", - говорится в публикации от 22 марта на странице муфтията в Instagram.

Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендации о сокращении пятничной молитвы и о введении ограничений при посещении мечетей для людей из группы риска. Муфтият Кабардино-Балкарии последовал этим рекомендациям.

Новости о событиях, связанных с угрозой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".