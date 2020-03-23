Высокопоставленный сотрудник Гострудинспекции Ростовской области осужден за взятку

23 марта 2020, 10:25

Суд назначил 400 тысяч рублей штрафа главе отдела правового надзора и контроля Госинспекции труда в Ростовской области, признав его виновным в получении взятки, сообщили сегодня в суде.

По версии обвинения, 14 декабря 2018 года главный госинспектор труда отдела правового надзора и контроля Госинспекции труда в Ростовской области получил от сотрудника ОАО «РЖД» 30000 рублей в качестве взятки "за смягчение административного наказания за нарушение трудового законодательства".

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал сотрудника Госинспекции виновным в получении взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства, а также на два года лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Отметим, санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Дело сотрудника Госинспекции поступило в суд 4 декабря 2019 года, приговор вынесен 18 марта, следует из карточки дела на сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону. Подробности дела не приведены,

Комментариями осужденного или его представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к семи годам колонии замначальника Первомайского райотдела уголовного розыска, обвиненного взятки от предпринимателя. Сумма взятки составила 170 тысяч рублей, сообщили 19 марта в суде.