Посетители на выходе из Кировского районного суда Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

23 марта 2020, 10:25

Высокопоставленный сотрудник Гострудинспекции Ростовской области осужден за взятку

Суд назначил 400 тысяч рублей штрафа главе отдела правового надзора и контроля Госинспекции труда в Ростовской области, признав его виновным в получении взятки, сообщили сегодня в суде.

По версии обвинения, 14 декабря 2018 года главный госинспектор труда отдела правового надзора и контроля Госинспекции труда в Ростовской области получил от сотрудника ОАО «РЖД» 30000 рублей в качестве взятки "за смягчение административного наказания за нарушение трудового законодательства". 

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал сотрудника Госинспекции виновным в получении взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства, а также на два года лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Отметим, санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Дело сотрудника Госинспекции поступило в суд 4 декабря 2019 года, приговор вынесен 18 марта, следует из карточки дела на сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону. Подробности дела не приведены, 

Комментариями осужденного или его представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к семи годам колонии замначальника Первомайского райотдела уголовного розыска, обвиненного взятки от предпринимателя.  Сумма взятки составила 170 тысяч рублей, сообщили 19 марта в суде.

Примечание:

"Полицейский в Ростовской области заподозрен в получении взятки на 2,5 миллиона", "Полицейский в Ростовской области получил три года колонии за взяточничество", "Двое высокопоставленных силовиков осуждены в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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