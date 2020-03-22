Роберт Кочарян (в центре) в зале суда. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

22 марта 2020, 08:40

Защита сторонника Роберта Кочаряна потребовала изменить приговор

Сторонник второго президента Армении Роберта Кочаряна Арман Минасян приговорен к трем годам лишения свободы. Защита требует применить условное осуждение.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 сентября перед зданием суда первой инстанции общей юрисдикции Шенгавита, где проходило судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, произошел конфликт между его сторонниками и противниками. В результате стычки трое участников были доставлены в полицию, а один - госпитализирован. Впоследствии Арману Минасяну было предъявлено обвинение по статье 112 ч.1 УК РА (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Минасяну было предъявлено обвинение в том, что 12 сентября 2019 года перед зданием суда вступил в конфликт с противником Роберта Кочаряна Варданом Худавердяном, и нанес ему телесные повреждения, нанося удары ногами. Когда Худаверян упал на асфальт, Минасян ногой нанес удары в области голени, причинив тем самым тяжкое телесное повреждение, в частности, Худаверян потерял треть работоспособности, следует из информации по делу, опубликованной на судебном информационном портале DataLex.

В судебном акте отмечается, что Арман Минасян признал свою вину, сожалел о содеянном и ходатайствовал о проведении суда в ускоренном режиме. Обвинение не возразило.

Суд с учетом признания вины Минасяна и добровольной компенсации причиненного вреда 2 марта приговорил обвиняемого к минимальному сроку - трем годам лишения свободы.

Защита подала жалобу на решение суда, она принята к рассмотрению 20 марта. 21 марта Адвокат Ваагн Кешишян пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что требует отменить и изменить решение суда в отношении Минасяна, "который померился с потерпевшим, применить статью 70 Уголовного кодекса Армении, дать ему условное наказание, установив испытательный срок".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями потерпевшего по данному делу. 

Примечание:

"Судья по делу Роберта Кочаряна взяла самоотвод", "Второй судья по делу Роберта Кочаряна взял самоотвод", "Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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