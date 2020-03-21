21 марта 2020, 13:42
Военно-грузинская дорога открыта
Проезд через КПП "Верхний Ларс" разрешен для всех видов транспорта с 20 марта после расчистки дорожного полотна.
Как писал "Кавказский узел", движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено 16 марта в связи с ухудшением погоды в Грузии.
Военно-грузинская дорога была открыта с 18.30 мск 20 марта после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. "Дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило сегодня управление МЧС на своем сайте.
Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 13.40 мск сегодня на въезде в Россию из Грузии контроль проходят легковые и грузовые машины, на выезде из России в Грузию к пункту досмотра выстроилась очередь из грузовиков. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в грузинском селе Степанцминда днем без осадков, температура составит -6 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду. 22 марта осадков также не ожидается, температура поднимется до -1, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.