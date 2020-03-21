Военно-грузинская дорога открыта

21 марта 2020, 13:42

Проезд через КПП "Верхний Ларс" разрешен для всех видов транспорта с 20 марта после расчистки дорожного полотна.

Как писал "Кавказский узел", движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено 16 марта в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-грузинская дорога была открыта с 18.30 мск 20 марта после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. "Дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило сегодня управление МЧС на своем сайте.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 13.40 мск сегодня на въезде в Россию из Грузии контроль проходят легковые и грузовые машины, на выезде из России в Грузию к пункту досмотра выстроилась очередь из грузовиков. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.