Осложнение коронавирусной инфекции выявлено у 11 пациентов в Армении

21 марта 2020, 03:52

Воспаление легких диагностировано у 11 пациентов с коронавирусом в Армении, трое из них находятся в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. Врачи обнаружили вирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана.

С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пневмонию у 11 человек, зараженных коронавирусом, выявили в результате рентген-обследования. Три человека, которые нуждаются в интенсивной терапии, находятся под постоянным контролем реаниматологов, но угрозы для их жизни нет, сообщил министр здавоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По словам министра, всего в Армении по состоянию на вечер 20 марта изолированы 600 человек. В стране возникли два очага заражения, в Эчмиадзине и Ереване, отметил он. "Если бы не было этих двух очагов - эчмиадзинского очага и очага ереванского предприятия - у нас было бы всего около двух десятков заражений", - сказал Торосян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".