21 марта 2020, 03:52

Осложнение коронавирусной инфекции выявлено у 11 пациентов в Армении

Воспаление легких диагностировано у 11 пациентов с коронавирусом в Армении, трое из них находятся в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. Врачи обнаружили вирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана.

С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пневмонию у 11 человек, зараженных коронавирусом, выявили в результате рентген-обследования. Три человека, которые нуждаются в интенсивной терапии, находятся под постоянным контролем реаниматологов, но угрозы для их жизни нет, сообщил министр здавоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире на своей странице в Facebook. 

По словам министра, всего в Армении по состоянию на вечер 20 марта изолированы 600 человек. В стране возникли два очага заражения, в Эчмиадзине и Ереване, отметил он. "Если бы не было этих двух очагов - эчмиадзинского очага и очага ереванского предприятия - у нас было бы всего около двух десятков заражений", - сказал Торосян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Глава Минздрава добавил, что резерв государственных мест для изоляции людей заканчивается, поэтому в дальнейшем граждане должны прибегать к самоизоляции, если возникнет такая необходимость.
"Однако опыт показывает, что наши граждане не всегда добросовестно соблюдают установленные для карантина, самоизоляции правила, именно с этим связано решение о привлечении к ответственности, в том числе, уголовной, нарушителей, угрожающих здоровью общественности", - отметил министр. 20 марта парламент Армении принял в первом чтении поправки, устанавливающие административное и уголовное наказание за нарушение правил карантина.
Норкская инфекционная больница в Ереване - не единственный медцентр, где госпитализированы инфицированные коронавирусом люди, но туда помещают пациентов с симптомами. Еще ряд медицинских центров, в том числе две районные больницы, принимают пациентов с коронавирусом, но без симптомов респираторной инфекции.
Арсен Торосян призвал жителей Армении соблюдать гигиену, избегать общественных мест и самоизолироваться во избежании дальнейшего распространения вируса по стране.
«Кавказский узел» опубликовал справку «Коронавирус. Горячие линии» с телефонами, по которым можно получить необходимую консультационную помощь о коронавирусе. Эта информация пригодится тем, кто заболел или подозревает у себя или своих родственников вирусную инфекцию, а также тем, кто готовится отправиться в путешествие и хочет максимально снизить риски заражения.
Примечание:

"Профилактика коронавируса затронула богослужения в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье", "Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом", "Турбизнес в Нагорном Карабахе терпит бедствие из-за коронавируса".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 марта 2020, 04:22

  • Около 50 силовиков провели рейд у мечети "Тангим"

    Проведенный рейд у мечети "Тангим" силовики объяснили операцией "Должник". Однако при этом сотрудники правоохранительных органов переписывали данные верующих. Несмотря на регулярные рейды силовиков и угрозу распространения коронавируса, в мечети не стало меньше прихожан, рассказали сами верующие. 

21 марта 2020, 03:38

21 марта 2020, 02:56

21 марта 2020, 02:06

  • Жители Тбилиси пожаловались на ущерб от мер против коронавируса

    Работодатели отправили сотрудников в бессрочные неоплачиваемые отпуска, а падение курса лари привело к росту цен на продукты после введения в Грузии ограничений в связи с распространением коронавируса. Правительству стоит объяснить людям, что цены на импортные продукты сдерживать невозможно, так как они зависят от курса доллара, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

21 марта 2020, 00:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи