20 марта 2020, 14:53

Арестован подозреваемый по делу о ячейке ИГ* в Ростовской области

Суд на два месяца арестовал одного из подозреваемых в создании ячейки ИГ* в трех регионах России, в том числе Ростовской области. Задержанные перечислили около двух миллионов рублей боевикам, сообщило ФСБ.

Законспирированная ячейка запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство» действовала  в Крыму, Коми и Ростовской области, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ФСБ России.

«Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета (боевиков) и их пособников было перечислено около двух миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Одного из подозреваемых задержали в городе Минусинск в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, во время обысков в домах у подозреваемых обнаружены телефоны, платежки.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал одного из подозреваемых по делу об участии в ячейке ИГ*, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На сайте Ленинского райсдуа Ростова-на-Дону, а таукже ФСБ России а 14.15 мск сегодня нет информации об аресте одного из задержанных.

Ранее  "Кавказский узел" писал, что 19 марта Южный военный суд признал жителя Чечни Эйду Арсанухаева виновным в публичном оправдании терроризма и вербовке в ряды боевиков, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима. Сам Арсанухаев настаивает на своей невиновности. Проверка его заявлений о пытках проводилась формально, заявила защита. 

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Нальчанин осужден на шесть лет колонии по делу о пособничестве террористам", "Житель Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте".

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