Работникам культуры в Сочи обещано сохранение зарплат во время карантина

20 марта 2020, 05:51

Работникам культуры в Сочи сохранят зарплату на время ограничения массовых мероприятий в городе. Жители Сочи приветствовали идею интернет-трансляции концертов и спектаклей.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Краснодарского края ввели запрет на проведение с 15 марта по 1 мая массовых мероприятий с количеством участников свыше тысячи человек. В Сочи введен режим повышенной готовности, в городе ограничено посещение концертов, выставок, спектаклей, музеев. Закрыты все культурные учреждения. На 19 марта количество зараженных коронавирусом в Краснодарском крае составило три человека.

Все регионы ЮФО и СКФО в связи с распространением коронавируса ввели режим повышенной готовности, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На 19 марта всего в мире зарегистрировано 208408 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них в России 199 случаев; 188 - у граждан России, 11 - у граждан иностранных государств, сообщила "Российская газета".

Власти Сочи решили организовать трансляцию в интернете культурных мероприятий и представлений из-за ограничения посещения жителями и гостями города культурных учреждений. "Ведется интенсивная работа по переводу всех этих мероприятий в виртуальный режим онлайн, через YouTube-канал. Ежедневно мы изыскиваем технические возможности реализовать этот проект", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" замглавы Сочи Полина Деняк. Она уточнила, что проект получил название "Сочинский культурный променад".

Пилотный проект начнет работать с 21 марта, в Международный день кукольника. Коллектив "Саквояж" подготовил видеопредставление для детей про коронавирус. Далее все музеи, выставки, концерты и спектакли профессиональных и самодеятельных артистов планируется перевести в режим онлайн. Так же в планах показ кинофильмов и мастер классов, добавила замглавы Сочи.

Власти Сочи пообещали оплатить работникам культуры вынужденный отпуск

Зарплата будет сохранена за более чем двумя тысячами работниками сочинских заведений культуры. "Ни один сотрудник учреждений культуры не будет принудительно уволен из-за ситуации изоляции из-за коронавируса. Во-первых, артисты, музыканты, режиссеры и другие продолжат свою работу, но без зрителей, выступая перед ТВ-камерами с трансляцией на виртуальную аудиторию. Естественно, они будут получать деньги за свой труд", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова.

Сотрудники, которые не будут задействованы в онлайн-трансляциях, кассиры, контролеры и прочие, уйдут в оплачиваемый отпуск. Если ситуация с коронавирусом нормализуется раньше, то люди вернутся на работу. "Но хочу отметить, что у нас большинство работников – это пенсионеры и они имеют работу в качестве добавки к пенсии", – пояснила Устинова.

"Наш коллега, руководитель творческого кукольного коллектива "Саквояж" Роман Соколовский выступил с предложением начать виртуальную трансляцию с 21 марта в международный день кукол. (…) Нашими артистами запланированные мероприятия будут проведены, только без зрителей. Их выступления будут сниматься и транслироваться в интернете. Так же виртуально можно будет посетить все музеи города, запланированные выставки, уроки в художественной школе и мастер классы", – рассказала Марианна Устинова.

Подробная информация о новом формате учреждений культуры Сочи появится на их сайтах и страницах в соцсетях в ближайшее время. "Планируется, что это нововведение даст новый толчок в развитии отрасли, оно продолжит развиваться, охватывая более широкую аудиторию", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" врио руководителя пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян.

Численность работников учреждений культуры города Сочи на 2019 года составила 2018 человек. В администрации 36 муниципальных учреждений и пять предприятий, 48 библиотек, пять музеев, 13 школ искусств, три концертные организации, 66 объектов культурно-досугового типа, три кинотеатра, парк "Ривьера-Сочи", Новый Театр "Сочи". 96 коллективов имеют звание "народный", "образцовый коллектив", рассказали в управлении культуры Сочи.

Сочинцы нашли идею онлайн-трансляций актуальной

Жителям города идея онлайн-трансляции культурных представлений пришлась по душе, проект должен остаться навсегда, а не только работать в период изоляции. "Я считаю идею замечательной в условиях полной изоляции. Мы с моим 15-летним сыном уже четыре дня не выходим на улицу. Боимся заразиться. Продукты покупает нам сосед, у которого есть машина. Я и сын обожаем выступления артистов сочинской филармонии. Часто ходим на их концерты. А тут сильно расстроились, что попасть никуда не сможем из-за отмены всех мероприятий. Но если мы сможем смотреть концерты в режиме онлайн, то это ведь прекрасно. Тем более бесплатно", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" 45-летняя Елена Антонян.

"Если такой проект будет осуществлен, то считаю, что его надо закрепить в нашем городе. Ведь не все пожилые могут достаточно свободно передвигаться в силу возраста и здоровья. Не каждый может себе позволить на маленькую пенсию посетить и кино, и выставки, и музеи, и концерты и спектакли. А ведь очень хочется. Поэтому только приветствую и буду с нетерпением ждать такого канала о культурной жизни нашего города", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Зинаида Анатольевна.

Молодые жители Сочи отметили, что в долгосрочной перспективе онлайн-мероприятия не заменят реальной атмосферы. "Живое общение компьютер не заменит. К примеру, я хожу на занятия со своей подругой. Мы всегда рады общению друг с другом и нашими одноклассниками. Но условия изоляции я и мои друзья переносим не очень хорошо. Хочется уже встретиться, как раньше, пойти в кино на выставку. А тут все закрыто. Немного грустно. Надеюсь, что скоро это все пройдет. Мама меня в школу не пускает. Подруги не приходят и я не могу ни к кому пойти. Когда так изолирован, конечно хорошо посмотреть что-то интересное. Узнать что то новое", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" 14-летняя школьница Оксана.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

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