19 марта 2020, 18:05

Глава Минздрава Калмыкии осужден за злоупотребление полномочиями

Суд приговорил бывшего министра здравоохранения Калмыкии к штрафу за подписание фиктивных актов о ремонте онкодиспансера, подрядчик получил реальный срок за мошенничество.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2019 года бывший министр здравоохранения Калмыкии был заподозрен в злоупотреблении полномочиями. На подрядчика, который, по версии следствия, необоснованно получил из бюджета свыше 3,1 миллиона рублей, завели дело о мошенничестве.

Согласно приговору Элистинского городского суда, генеральный директор фирмы "Стройинвест" предоставил в Минздрав Калмыкии фиктивные акты о выполнении работ по капитальному ремонту радиологического блока республиканского онкологического диспансера. Министр здравоохранения подписал акты, в результате были необоснованно перечислены более трех миллионов рублей.

Руководитель "Стройинвеста" приговорен к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима, бывшему министру назначены 200 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании причиненного бюджету ущерба, и в доход государства были обращены арестованные ранее автомобили осужденных. Приговор в законную силу не вступил, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Калмыкии.

Имена осужденных в сообщении не указаны. Их комментариями или комментариями их защиты "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Суд в Калмыкии обязал Ланцанова возместить 25 миллионов ущерба", "Суд по делу замглавы Элисты заменил штраф на реальный срок", "Суд отказался слушать дело Батуриной в ее отсутствие".

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