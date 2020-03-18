Силовики применили силу к журналистам на протестной акции в Баку

18 марта 2020, 22:38

Силовики разогнали участников акции протеста перед посольством Турции в Баку, требовавших освободить арестованного в Стамбуле азербайджанского предпринимателя Мубариза Мансимова. Правоохранители применили силу и против журналистов.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский миллиардер Мубариз Мансимов был задержан в Стамбуле 15 марта. Он обвинен в причастности к FETO - организации религиозного проповедника Фетуллаха Гюлена, которую Турция признала террористической. Правозащитник Эмин Гусейнов связал преследование с напряженными отношениями Мансимова с властями Азербайджана.

17 марта суд арестовал Мансимова, написало азербайджанское издание Contact.az.

Сегодня группа людей собралась перед посольством Турции в Баку, чтобы выразить протест против ареста Мансимова и потребовать его освобождения. Собравшиеся подвергли сомнению обвинения против Мансимова.

Два видеоролика акции опубликованы на Youtube. На кадрах одного из них видно скопление людей в гражданской одежде и полицейской форме. Один человек лежит на земле, окруженный полицейскими, другой помогает ему подняться. Люди в гражданском скандируют: "Турция, освободи Мубариза!", перевел корреспондент "Кавказского узла". Этот ролик сегодня к 22.35 мск набрал 5 251 просмотр.

"Азербайджан и Турция являются правовыми государствами. Главы двух государств - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предпринимают совместные шаги по многим вопросам", - заявил один из участников акции, озвучивая резолюцию пикета. Авторы резолюции призвали лидеров двух стран учесть "заслуги" Мансимова, в частности его благотворительную деятельность, и оказать содействие в его освобождении. Однако завершить акцию протестующим не удалось: полиция стала разгонять их. При этом силовики препятствовали съемкам журналистов и оказали физическое давление на них, следует из кадров второго видео, которое набрало к 22.35 мск 41 454 просмотра. Оба видео опубликованы в Youtube-канале азербайджанской службы "Радио Свобода".

Репортер "Радио Свобода" Рамин Деко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пострадал во время разгона акции. "Вначале полиция вела себя спокойно, но через несколько минут им дали команду. Они не только стали разгонять участников акции, но и набросились на нас - журналистов. Мой телефон отобрали и разбили об асфальт. Меня самого ударили по лицу, повалили на землю. У меня болят рука и нога", - рассказал Деко.

По словам журналиста-фрилансера Тебриза Мирзоева, пострадали около десяти журналистов. "Мы были в опознавательных жилетах прессы - желтого цвета, имели при себе пресс-карты. Нас били, некоторым повредили записывающие устройства. Когда мы уже уходили и сели в машину, силовики открыли двери и стали вновь бить и оскорблять нас внутри автомобиля", - заявил журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Журналисты после акции направились в МВД. Их принял глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

"Мы рассказали о произошедшем Захидову. Он в ответ сказал, что "вы мешали полиции". Но мы указали, что на видеокадрах видно, как полиция применяет силу против журналистов в пресс-жилетах. После этого он сказал, что вопрос будет расследован", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из пострадавших журналистов Нурлан Гахраманлы (известен в Азербайджане под псевдонимом Либре - прим. "Кавказского узла").

Вместе с тем он сказал, что по указанию Захидова ему вернули мобильный телефон, который на акции у него отобрали силовики.

Журналист Теймур Керимов из Kanal-13 сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что силовики его толкнули, он упал и теперь у него болит нога. "Силовики одновременно атаковали всех снимающих, чтобы скрыть насилие над журналистам", - утверждает Керимов.

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов осудил действия силовиков.

"Полиция применила против журналистов, выполняющих свою профессиональную работу, ничем не обоснованную силу. Силовики препятствовали профессиональной работе журналистов, причинили им телесные повреждения, повредили их записывающие устройства. Это грубое нарушение закона. Эти факты должны быть расследованы, и виновные наказаны", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что это второй за последние два месяца случай грубого применения силы против журналистов на протестных акциях.

В пресс-службе МВД заявили, что полиция пресекла несогласованную акцию протеста и отметили, что задержанных нет. От других комментариев в пресс-службе отказались.

Кандидаты в депутаты и поддержавшие их избиратели вышли вечером 11 февраля на акцию протеста перед ЦИК Азербайджана, заявив о фальсификации парламентских выборов. Полиция разогнала протестующих с применением силы. Около 10 активистов обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших оказались журналисты. Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" осудила давление на представителей медиа в Азербайджане во время выборов и призвала власти расследовать все случаи нападений на них.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".