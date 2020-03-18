Посетители кафе эвакуированы в Новороссийске из-за пожара

18 марта 2020, 16:38

50 человек были выведены из здания кафе в Новороссийске, где произошел пожар на площади около 200 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в здании, расположенном по улице Полевая в Новороссийске, поступило в 13:57 мск. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Сотрудники МЧС эвакуировали 50 человек из кафе. В 14:26 мск огонь был локализован, передает со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, которые установят причины пожара, отмечает интернет-портал «Кубань 24».

Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:50 мск, передает со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС России РИА Новости.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 января произошел пожар во время уроков в краснодарской школе №49. Из горящего здания эвакуировали 800 учащихся и сотрудников.