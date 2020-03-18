Сочинцы назвали полумерами ограничения из-за коронавируса

18 марта 2020, 13:03

В Сочи 55 человек помещены в карантин с подозрением на коронавирус, мэрия посоветовала горожанам не выходить из домов без необходимости. Некоторые жители курорта сочли принятые властями меры недостаточными и высказались за общегородской карантин.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае 12 марта зафиксирован первый на юге России случай заражения коронавирусом. Власти отреагировали рядом ограничений: с 15 марта по 1 мая в регионе введен запрет на мероприятия с участием более 1000 человек, в трех аэропортах Кубани усилены меры безопасности. С 18 марта в школах Краснодарского края разрешено свободное посещение уроков. Жители Кубани рассказали, что стали чаще обращаться в больницу с жалобами, а в аптеках пропали медицинские маски.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

108 человек госпитализированы на Кубани с подозрением на вирус

По данным на 18 марта, в Краснодарском крае госпитализированы с подозрением на коронавирус 108 человек. Из 2125 лабораторных исследований лишь один тест на коронавирус оказался положительным, состояние пациента удовлетворительное, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава Кубани.

"Под медицинским наблюдением врачей поликлиник по месту жительства находятся 597 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

В Сочи сегодня находятся на учете 55 человек, которые побывали за рубежом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель городского управления Роспотребнадзора Владимир Оробей. "Карантин они проходят в домашних условиях. За ними ведется наблюдение врачами по месту жительства. Были взяты заборы крови на анализ. Подтвержденных диагнозов на коронавирус в Сочи нет", - сказал он.

В приемном отделении инфекционной больницы Сочи корреспонденту "Кавказского узла" отказались сообщить информацию о количестве пациентов с подозрением на коронавирус. "Нам запрещено предоставлять информацию журналистам. Вся официальная информация, которая может быть доступна широкому кругу, размещается на сайте министерства здравоохранения края", - пояснила сотрудница приемного отделения.

В изоляционных боксах больницы сегодня находятся 18 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности работник больницы. По его словам, большая часть из них - жители Сочи, побывавшие за рубежом и почувствовавшие недомогание. "У них взяты заборы крови и отправлены на анализы. В изоляции люди будут находиться 14 суток. За это время анализы либо подтвердят, либо опровергнут подозрения на коронавирус. Если тесты будут положительными, то изоляция продлится. Все больные с подозрениями на опасные инфекции находятся в отделении № 4 инфекционной больницы в изоляции на карантине. Каждому выделена отдельная палата. Условия в палатах хорошие. Сама больница новая, построена в 2012 году. Коечная вместимость больницы - 300 койкомест, из них 150 детских и 150 взрослых. Все пациенты с пониманием относятся к ситуации, никто не убегает. Все обратились за помощью сами", - рассказал источник.

Сотрудники горячей линии Минздрава края не ведут статистику по карантину, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" оператор горячей линии. "Сейчас весь Краснодарский край, и Сочи в том числе, находятся на карантине. Всем службам города разосланы сообщения о том, чтобы все, у кого есть возможность, находились дома, изолировали себя от контактов с друг другом. Ведь именно изоляция и позволяет человеку не заразиться", - сказала она.

Власти Сочи рекомендовали горожанам не выходить из дома

С 15 марта до 1 мая в городе действует режим повышенной готовности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и.о. начальника управления информации и аналитической работы администрации Сочи Микаэль Нерсесян. "Локальным постановлением № 354 от 13 марта в Сочи до 1 мая введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Согласно постановлению главы Сочи № 354, с 15 марта до 1 мая в Сочи запрещены детские, спортивные, культурные и иные мероприятия с числом участников более 1000 человек. Всем управлениям города рекомендовано информировать людей о необходимости находиться в изоляции в домашних условиях и в случае недомогания и подозрения на коронавирус обращаться в поликлинику к врачам-терапевтам, отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

В городской оперативный штаб вошли все руководители управлений и отделов мэрии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления социальной защиты населения Александр Митников. "Наша задача обеспечение готовности к различным ситуациям", - пояснил он.

Помимо свободного посещения школьных уроков, к профилактическим мерам относятся проверки детей тепловизорами на входе в школы и "работа с родителями по разъяснению ситуации", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник городского управления образования и науки Ольга Медведева.

Карантинные меры в Сочи направлены пока только на профилактику коронавируса, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" терапевт поликлиники № 1 Нази Павлова. "Для этого достаточно, чтобы люди с симптомами коронавируса (повышенная температура, кашель, недомогание), находились в изоляции дома, в больнице, в помещении санатория или дома отдыха, не ходили в места массового скопления людей, не ездили в общественном транспорте, носили повязки. Кстати, повязку надо менять каждые два часа, иначе она перестает действовать. Не обязательно люди с симптомами ОРВИ инфицированы коронавирусом, тем более, если они не были за границей и не общались с людьми, прибывшими из за границы", - сказала терапевт.

По ее словам, в поликлинику обращаются как горожане, так и приезжие. "Неместных мы направляем по месту их нахождения в Сочи, берем их на контроль. А местным выписываем больничные листы, в которых так и пишем: "карантин". Домой к таким пациентам приходят медсестры, делают заборы крови. Анализы делают у нас в Сочи. Люди понимают, что им лучше находиться дома", - рассказала Нази Павлова.

Закон разрешает принудительную изоляцию больных коронавирусом

Врачи по закону вправе добиваться принудительной изоляции или госпитализации пациентов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой коллегии адвокатов Александр Енин. "Если речь идет о жизни и здоровье других людей, которые могут быть заражены от предполагаемого носителя вируса, то к нему могут быть применены меры воздействия изоляции от общества и в интересах большинства. Но должно быть доказано и обоснованно, что такой человек несет угрозу обществу", - пояснил юрист.

По его словам, меры в отношении больных инфекционными заболеваниями регламентированы статьей 33 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой "больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции".

При этом 11 февраля постановлением правительства России коронавирусная инфекция официально включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, подчеркнул адвокат. "На основании п.2 ч.9 статьи 20 ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя", - рассказал Александр Енин.

Решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента в этом случае принимается консилиумом врачей, уточнил юрист. "А в случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим или дежурным врачом, либо судом", - сказал адвокат.

С мнением коллеги согласен и адвокат Борис Целенко. "Естественно, никто не имеет права лишать человека свободы против его воли. Но если болезнь пациента может быть опасна для него самого или окружающих, а сам пациент против госпитализации, то врач имеет право и должен обратиться по месту жительства больного с заявлением в суд о принудительной госпитализации. И только после принятия судом такого решения, человек может быть госпитализирован принудительно и помещен в бокс для изоляции от общества на нужный срок", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Борис Целенко.

Если человек не подчиняется решению суда, то работать с ним должны только судебные приставы, подчеркнул юрист. "Ответственность за неисполнение решения суда наступает не только административная, но и уголовная. Это статья 315 УК РФ", - сказал он.

Статья 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) предусматривает от штрафа в размере до 50 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.

Жительница Сочи, которая представилась Ольгой, признала необходимость введенных властями ограничений. "Я, увидев симптомы ОРЗ у моего ребенка, не стала паниковать. Я просто не пустила сына в школу. Я информировала классного руководителя, что мы будем с сыном дома. Также отпросилась с работы", - рассказала мама школьника корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Сочи высказались за общегородской карантин

Другие горожане, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", не только поддержали принятые властями меры, но и высказались за их ужесточение. "Люди летают к своим родственникам в другие города и, возможно, везут с собой эти вирусы. Считаю, что Сочи вообще надо закрыть и посадить на жесткий двухнедельный карантин, только тогда мы сможем [...] не допустить прихода к нам вируса не только из-за границы, но и из других городов. Какой же это карантин, когда постоянно идет миграция?" – сказала, в частности, врач-терапевт на пенсии Зинаида Анохина.

Таксист Михаил Олейников рассказал, что отказался везти на своей машине китайских туристов из аэропорта в город. "Я был очень удивлен, когда увидел в аэропорту и потом видел в городе делегации китайцев", - сказал таксист.

"Самоизоляция - это хорошо, но в условиях постоянной миграции неучтенного населения в Сочи она не имеет смысла", - сказал сочинец Виктор Федорцев. Местный житель Олег Трусов также выразил мнение, что в городе "вообще все мероприятия должны быть прекращены".

По данным на 18 марта, в России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, из них 111 - у граждан России, два – у граждан Китая, еще один – у гражданина Италии, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора России.

17 марта прохожих в центре Сочи было значительно меньше, чем раньше, также исчезли дорожные пробки. В некоторых магазинах заметно опустели продовольственные прилавки. В частности, в одном из супермаркетов с прилавков исчезли консервы и продукты с долгим сроком хранения, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я зашел [в магазин] после работы и поразился. Все полки были пустые. Чем-то напомнило 90-е. Даже стало страшно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автослесарь Максим из Сочи.

Сочинец Антон пожаловался, что долго искал по аптекам медицинские маски. "Обошел все аптеки, штук 20. И только в одной осталась одна маска по цене 58 рублей. А еще несколько дней назад такая же маска стоила 14 рублей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" горожанин.

Масок на всех покупателей не хватает, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из аптек Елена. "Люди берут целыми упаковками. Мы получаем не более 500 штук на аптеку. Мы получили инструкции - более 10 масок на руки не продавать. Цены на маски - 58 рублей за штуку", - сообщила она.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".