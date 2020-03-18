Стрельбы. Кадр видео ТК Звезда https://m.tvzvezda.ru/search/9/945/?q=Артиллерия

18 марта 2020, 12:51

Две тысячи артиллеристов привлечены к масштабным стрельбам в Чечне

Военнослужащие дислоцированной в Чечне 42 мотострелковой дивизии приняли участие в учениях с боевыми стрельбами в Шатойском и Шалинском районах.

Учения прошли на полигонах "Альпийский" и "Гвардеец", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры Чечни. "В них приняли участие свыше двух тысяч военнослужащих, было задействовано 300 единиц боевой техники, включая реактивные установки залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Акация» и буксируемые миномета «Сани»", - рассказал он.

По словам представителя комендатуры, военные отработали методы ведения артиллерийской разведки, управление огнем с закрытых и открытых огневых позиций, ведение контрбатарейной борьбы. Задачи ставились с учетом опыта ведения боевых действий в зонах вооруженных конфликтов, сообщил он, не уточнив, о каких именно конфликтах идет речь.

Отрабатывая контрбатарейную борьбу, гаубичные и реактивные батареи состязались в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли противника. Также военнослужащие отработали "артиллерийскую карусель" - быстрый отход в район ведение огня с новых позиций, со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа передал сегодня ТАСС.

42-я гвардейская мотострелковая дивизия входит в состав Пятой общевойсковой армии Южного военного округа. Помимо военных полигонов в Шатойском и Шалинском районах, в Чечне имеется еще один, "Калиновская", расположенный в равнинном Наурском районе на севере Чечни.

Ранее "Кавказский узел" писал об учениях ракетчиков и артиллеристов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, которые прошли в Шалинском районе 28 февраля. Тогда в учених приняли участие 700 военных.

Примечание:

Решение России перевооружить армию Абхазии последовало за военным усилением Грузии", "Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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