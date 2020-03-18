Бастующие в Ткибули шахтеры озвучили новые требования

18 марта 2020, 08:22

Работники шахт Дзидзигури и Миндели на пресс-конференции в Тбилиси 17 марта потребовали открыть доступ к отчетам о состоянии шахт. Публичный доступ обеспечит уверенность в безопасной работе шахтеров, считают правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", рабочие шахт имени Дзидзигури и Миндели в Ткибули 16 марта в очередной раз вышли на акцию протеста. Шахтеры неоднократно устраивали забастовки, причиной которых называли небезопасные условия труда. На акции протеста они потребовали, в том числе, улучшения условий безопасности в шахтах.

Шахтеры из Ткибули 17 марта провели пресс-конференцию в Тбилиси на площадке Центра образования и мониторинга прав человека (EMC), где потребовали открыть доступ для широкой публики к отчетам о состоянии безопасности в шахтах с тем, чтобы любой желающий мог ознакомиться с текущим состоянием их выполнения. Этот механизм позволит надлежащим образом соблюдать безопасность труда, считают правозащитники. "Это законные требования, чтобы организации и граждане имели бы возможность ознакомиться с отчетами и иметь гарантии того, что шахтеры в Ткибули работают безопасно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Центра образования и мониторинга прав человека (EMC) Торнике Герлиани.

В июле 2018 года, после гибели четырех рабочих, в Ткибули были закрыты шахты имени Миндели и Дзидзигури. Их изучили немецкие эксперты, которые выявили ряд нарушений. Они дали рекомендации заменить оборудование с истекшим сроком эксплуатации. В сентябре 2019 года Минэкономики Грузии констатировало, что компания "Сакнахшири" выполнила рекомендации экспертов лишь частично, в частности не заменила канаты на подъемно-транспортных установках. В планах компании было доставлять рабочих под землю через соседнюю шахту, Миндели. С октября 2019 года шахты были переданы инвестору Steel International Trade, который погасил перед рабочими долг по зарплате и возобновил добычу угля. Правозащитники указывали на отсутствие доступа к отчету немецких экспертов, поскольку он был закрыт для широкой общественности.

Герлиани пояснил, что правозащитный центр EMC оказывает юридическую помощь шахтерам Ткибули. Правозащитники требуют от правительства выполнения трех условий: компенсации рабочим заработной платы за дни участия в февральской забастовке; выполнения рекомендаций по устранению недостатков в системе безопасности труда и обеспечения прозрачности мониторинга условий на шахтах.

"Правительство заявило, что Steel International Trade инвестировала в шахты 400 миллионов лари (129,9 млн долларов – примечание "Кавказского узла".). Этих денег вполне хватило бы, чтобы устранить недостатки в системе безопасности", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель EMC Котэ Эристави.

На шахте Дзидзигури уже полгода не работает подъемник, на шахте Миндели скапливаются газы. Из-за отсутствия надлежащей системы мониторинга безопасности, на шахтах в любой момент может возникнуть угроза взрыва, отметил на пресс-конференции один из шахтеров.

"По шахте Миндели уже есть экспертная оценка. О том, что происходит на шахте Дзидзигури до сих пор нет никакой информации. Половина рабочих продолжает работать. Но, поскольку часть осталась без зарплаты, а кроме того неясна судьба шахты имени Миндели, возник протест, который вывел другую половину шахтеров на улицу", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" шахтер Роинд Саралидзе.

Правозащитная организация Human Rights Watch в августе 2019 года провела исследование условий работы людей, трудящихся на шахтах и рудниках Грузии. По результатам исследований, правозащитники отметили, что правительству нужно добиваться четкого регулирования рабочего времени, соблюдения работодателями режимов еженедельного отдыха и ночной работы, оплаты сверхурочных и праздничных дней.