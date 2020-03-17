Пять астраханцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

17 марта 2020, 22:14

Предварительные анализы госпитализированных с симптомами коронавируса жителей Астраханской области дали отрицательный результат, они помещены в карантин.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 13 марта 320 астраханцев, прибывших с эндемичных территорий, находились под наблюдение в связи с коронавирусом. Для предотвращения распространения вируса в Астраханской области отменили все массовые мероприятия, для студентов Астраханского госуниверситета организовали дистанционное обучение.

Пять человек госпитализированы с признаками коронавирусной инфекции, приводит сегодня сообщение Министерства здравоохранения Астраханской области "Астрахань-24".

По данным министерства, два пациента, один из которых прибыл из Ирана, другой - из Италии, помещены в Красноярскую районную больницу, один человек – в областную инфекционную больницу, ещё двое – в Наримановскую районную больницу.

Первичные тесты у госпитализированных оказались отрицательными, однако все они будут находиться на карантине 14 дней, следует из сообщения ведомства.

На сайте Минздрава по Астраханской области информации о госпитализированных по состоянию на 21.30 мск сегодня нет.