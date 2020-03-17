17 марта 2020, 22:14
Пять астраханцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Предварительные анализы госпитализированных с симптомами коронавируса жителей Астраханской области дали отрицательный результат, они помещены в карантин.
Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 13 марта 320 астраханцев, прибывших с эндемичных территорий, находились под наблюдение в связи с коронавирусом. Для предотвращения распространения вируса в Астраханской области отменили все массовые мероприятия, для студентов Астраханского госуниверситета организовали дистанционное обучение.
Пять человек госпитализированы с признаками коронавирусной инфекции, приводит сегодня сообщение Министерства здравоохранения Астраханской области "Астрахань-24".
По данным министерства, два пациента, один из которых прибыл из Ирана, другой - из Италии, помещены в Красноярскую районную больницу, один человек – в областную инфекционную больницу, ещё двое – в Наримановскую районную больницу.
Первичные тесты у госпитализированных оказались отрицательными, однако все они будут находиться на карантине 14 дней, следует из сообщения ведомства.
На сайте Минздрава по Астраханской области информации о госпитализированных по состоянию на 21.30 мск сегодня нет.
Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О том, что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.