Более 102 млрд выделено на строительство жилья в Кабардино-Балкарии

16 марта 2020, 23:56

Более тысячи семей в Кабардино-Балкарии будут обеспечены жильем к 2025 году, следует из утвержденной республиканскими властями программы.

Правительство Кабардино-Балкарии приняло госпрограмму обеспечения населения жильем и коммунальными услугами на 2021-2025 годы.

"Финансовое обеспечение госпрограммы составляет порядка 102,2 миллиарда рублей. В том числе средства федерального бюджета – 2,9 миллиарда рублей, республиканского – 574,1 миллиона рублей, муниципальных бюджетов - 211,1 миллиона рублей, средства внебюджетных источников – 98,5 миллиарда рублей", - процитировало и.о министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Кунижева РИА "Новости".

По словам Кунижева, средства программы направлены на строительство 3 миллионов квадратных метров жилья для 1192 семей, а также капитальный ремонт помещений около 596 тысяч квадратных метров жилья, информирует РИА "Кабардино-Балкария".

"Основные финансовоемкие мероприятия – это строительство жилья, они составляют порядка 97% от общего объема финансирования", - приводит слова и.о министра агентство.

На сайте правительства Кабардино-Балкарии на 23.45 мск сегодня нет информации об утверждении госпрограммы обеспечения населения жильем.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что, по словам нового полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, в Кабардино-Балкарии в 2019 году лишь 171 человек из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получил жилье, а по состоянию на 1 января на учете в качестве нуждающихся состоит 1054 человека. "За прошлый год жилье предоставили только 171 заявителю - это чуть больше 13% от потребности", - указал Юрий Чайка.