16 марта 2020, 13:58
Сухогруз снят с мели в Ростовской области
Судно Shaman с 14 членами экипажа на борту снято с мели на реке Дон и отправилось в Словению.
Как писал "Кавказский узел", сухогруз Shaman, который следовал с углем в Словению из Ростова-на-Дону, сегодня сел на мель на реке Дон в Азовском районе. На борту находились 14 членов экипажа, никто из них не пострадал. На помощь судну был отправлен буксир.
Сухогруз Shaman в 09.30 мск был снят с мели и отправился в пункт назначения, говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Ростовской области.
Пострадавших в результате инцидента нет. Также не было разлива нефтепродуктов и ограничений для судоходства, пишет "Интерфакс".
"Иранский теплоход снят с мели в Астраханской области", "Спасатели прервали работы по снятию сухогруза с мели на Кубани", "Два грузовых судна сели на мель в Ростовской области".
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