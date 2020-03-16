Сухогруз снят с мели в Ростовской области

16 марта 2020, 13:58

Судно Shaman с 14 членами экипажа на борту снято с мели на реке Дон и отправилось в Словению.

Как писал "Кавказский узел", сухогруз Shaman, который следовал с углем в Словению из Ростова-на-Дону, сегодня сел на мель на реке Дон в Азовском районе. На борту находились 14 членов экипажа, никто из них не пострадал. На помощь судну был отправлен буксир.

Сухогруз Shaman в 09.30 мск был снят с мели и отправился в пункт назначения, говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Ростовской области.

Пострадавших в результате инцидента нет. Также не было разлива нефтепродуктов и ограничений для судоходства, пишет "Интерфакс".