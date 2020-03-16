Разведчики провели учения в горах Северной Осетии

16 марта 2020, 07:52

Более двух тысяч военных отработали навыки борьбы с боевиками в горах на учениях в Северной Осетии.

В ходе учений воздушный десант соединения разведки 58-й армии Южного военного округа высадился с вертолетов в горах.

Разведчики десантировались в тыл условных боевиков и захватили пункт управления, выполнили задачи по охране захваченного района и обеспечили высадку основных сил десанта, приводит сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС.

Учения также проводились ночью, в это время десант отработал навыки "ведения боевых действий в тылу условного противника, организацию наблюдательных постов, поиска, налета и засад", сообщили в пресс-службе округа.

Во время учебных боев военные применили бесшумные снайперские винтовки ВСС "Винторез" и пистолеты ПСС. Всего к тактико-специальным учениям было привлечено более двух тысяч военнослужащих, в них задействовали свыше 250 единиц вооружения и военной техники, в числе которых вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 13 марта более тысячи артиллеристов, дислоцированных в Ингушетии, провели в Северной Осетии учения с применением минометов большой мощности.