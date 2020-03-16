Учения разведчиков в горах. Фото: пресс-служба ЮВО

16 марта 2020, 07:52

Разведчики провели учения в горах Северной Осетии

Более двух тысяч военных отработали навыки борьбы с боевиками в горах на учениях в Северной Осетии.

В ходе учений воздушный десант соединения разведки 58-й армии Южного военного округа высадился с вертолетов в горах.

Разведчики десантировались в тыл условных боевиков и захватили пункт управления, выполнили задачи по охране захваченного района и обеспечили высадку основных сил десанта, приводит сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС.

Учения также проводились ночью, в это время десант отработал навыки "ведения боевых действий в тылу условного противника, организацию наблюдательных постов, поиска, налета и засад", сообщили в пресс-службе округа.

Во время учебных боев военные применили бесшумные снайперские винтовки ВСС "Винторез" и пистолеты ПСС. Всего к тактико-специальным учениям было привлечено более двух тысяч военнослужащих, в них задействовали свыше 250 единиц вооружения и военной техники, в числе которых вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 13 марта более тысячи артиллеристов, дислоцированных в Ингушетии, провели в Северной Осетии учения с применением минометов большой мощности.

Примечание:

"Решение России перевооружить армию Абхазии последовало за военным усилением Грузии", "Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 марта 2020, 09:56

16 марта 2020, 08:50

16 марта 2020, 06:54

16 марта 2020, 05:51

16 марта 2020, 04:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи