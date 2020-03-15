15 марта 2020, 16:10

Ваагн Арутюнян задержан в Москве

Бывший глава следственной группы по делу о беспорядках в Ереване 1-2 марта 2008 года Ваагн Арутюнян задержан в Москве. Армения инициирует процесс его экстрадиции.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2018 года Ваагн Арутюнян и эксперт по баллистике были обвинены в подлоге доказательств по делу о беспорядках в Ереване. Арутюнян вины не признает. Он был заочно арестован и объявлен в розыск, затем суд отменил это решение и многократно отказывал следствию в аресте Арутюняна. Но в марте суд постановил продолжить розыск Арутюняна

Полиция Армении получила официальную информацию об аресте Ваагна Арутюняна в Москве, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. 

"В установленном законом порядке армянская сторона инициирует процесс экстрадиции Арутюняна в Армению", - добавила представитель генпрокуратуры.

После разгона митинга оппозиции, оспаривавшей победу Сержа Саргсяна на президентских выборах в 2008 году, в Ереване произошли массовые беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Бунт в Армении". Возглавивший следственную группу по делу о беспорядках Ваагн Арутюнян, по версии следствия, совершил подлог с целью скрыть незаконное применение военными оружия при подавлении протестов.

Примечание:

"Следствию отказано в аресте Ваагна Арутюняна", "Парламент Армении проголосовал за референдум об отставке судей Конституционного суда", "Защита обжаловала арест армянского судьи".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 марта 2020, 15:27

  • Стрельба в центре Владикавказа встревожила горожан

    Прохожие во Владикавказе рискуют стать случайными жертвами перестрелок, сочли пользователи Instagram после просмотра ролика со стрельбой в центре города. Уличный конфликт произошел после ссоры нескольких мужчин, стрелявший задержан, сообщили в полиции.

15 марта 2020, 14:25

15 марта 2020, 13:50

15 марта 2020, 12:55

15 марта 2020, 11:47

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи