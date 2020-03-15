15 марта 2020, 16:10

Бывший глава следственной группы по делу о беспорядках в Ереване 1-2 марта 2008 года Ваагн Арутюнян задержан в Москве. Армения инициирует процесс его экстрадиции.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2018 года Ваагн Арутюнян и эксперт по баллистике были обвинены в подлоге доказательств по делу о беспорядках в Ереване. Арутюнян вины не признает. Он был заочно арестован и объявлен в розыск, затем суд отменил это решение и многократно отказывал следствию в аресте Арутюняна. Но в марте суд постановил продолжить розыск Арутюняна.

Полиция Армении получила официальную информацию об аресте Ваагна Арутюняна в Москве, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

"В установленном законом порядке армянская сторона инициирует процесс экстрадиции Арутюняна в Армению", - добавила представитель генпрокуратуры.

После разгона митинга оппозиции, оспаривавшей победу Сержа Саргсяна на президентских выборах в 2008 году, в Ереване произошли массовые беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Бунт в Армении". Возглавивший следственную группу по делу о беспорядках Ваагн Арутюнян, по версии следствия, совершил подлог с целью скрыть незаконное применение военными оружия при подавлении протестов.