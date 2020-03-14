14 марта 2020, 18:54
Два землетрясения зарегистрированы в Северной Осетии
Подземные толчки магнитудой 3,5 и 3,3 зафиксированы сегодня в Ардонском районе Северной Осетии, сведений о пострадавших нет.
Эпицентр подземных толчков, которые зарегистрированы с разницей в минуту, находился на глубине 10 километров, сообщили сейсмологи.
Первое землетрясение - магнитудой 3,5 - произошло в 07.10 мск в 11 километрах от города Ардон. Второе - магнитудой 3,3 - зафиксировано в 12 километрах от Ардона в 07.11 мск, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Информации о землетрясениях на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии сегодня к 18.50 мск нет.
"Кавказский узел" писал о землетрясении магнитудой 3,6, которое произошло сегодня в Дагестане. Информации о жертвах и разрушениях там также нет.
"Жители Армении ощутили землетрясение в Иране", "Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Сейсмологи занялись оценкой угроз для жителей после землетрясений в Армении".
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