Два землетрясения зарегистрированы в Северной Осетии

14 марта 2020, 18:54

Подземные толчки магнитудой 3,5 и 3,3 зафиксированы сегодня в Ардонском районе Северной Осетии, сведений о пострадавших нет.

Эпицентр подземных толчков, которые зарегистрированы с разницей в минуту, находился на глубине 10 километров, сообщили сейсмологи.

Первое землетрясение - магнитудой 3,5 - произошло в 07.10 мск в 11 километрах от города Ардон. Второе - магнитудой 3,3 - зафиксировано в 12 километрах от Ардона в 07.11 мск, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о землетрясениях на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии сегодня к 18.50 мск нет.

"Кавказский узел" писал о землетрясении магнитудой 3,6, которое произошло сегодня в Дагестане. Информации о жертвах и разрушениях там также нет.