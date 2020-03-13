Число пациентов с коронавирусом увеличилось в Грузии

13 марта 2020, 02:52

У пациента, контактировавшего с вернувшимся из Италии гражданином Грузии, подтверждено заражение коронавирусом, это 25-й выявленный в стране случай, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями.

Как сообщал "Кавказский узел", жители приграничных районов Абхазии, временно выехавшие в Грузию, вынуждены снимать жилье в гостиницах. Они назвали себя заложниками закрытой границы. Власти Грузии подключили полицию для контроля за соблюдения гражданами правил самоизоляции, правительство перешло на круглосуточный режим работы.

Очередной случай заражения коронавирусом у гражданина Грузии подтвердился к вечеру 12 марта. Пациент проходит лечение в Тбилисской инфекционной больнице. В режиме карантина по состоянию на 12 марта находятся 295 человек, в стационере размещены 49 из них, говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями.

Всемирная организация здравоохранения 12 марта объявила пандемию в связи с коронавирусом и призвала страны удвоить борьбу с заболеванием. Власти должны найти баланс между борьбой с распространением инфекции и соблюдением прав человека, сказал 12 марта глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на встрече с дипломатами в Женеве.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их число 11 марта достигло пятнадцати, и в Армении, где выявлено шесть заболевших, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".