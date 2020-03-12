Полиция Дагестана озвучила подробности самосуда в Джемикенте

12 марта 2020, 13:06

Четыре жителя Джемикента признались в публичном наказании предполагаемого осквернителя могилы их матери, сообщило МВД по Дагестану. Часть пользователей Instagram одобрила действия сыновей покойной, их оппоненты сочли самосуд неприемлемым.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта МВД по Дагестану сообщило на своей странице в Instagram, что полицейские установили личности четырех жителей села Джемикент, устроивших самосуд над мужчиной, который осквернил могилу их матери. МВД также опубликовало видео инцидента, и пользователи соцсети назвали поведение участников самосуда бесчеловечным.

На кадрах опубликованного видео трое мужчин волокут по сельской улице человека за привязанную к его ноге веревку. Затем свободный конец веревки привязывают к столбу. Привязанный человек, встав на ноги, плюется в одного из обидчиков. В кадре видны и другие люди, в том числе старики. Один из участников экзекуции ставит на землю перед привязанным два заполненных чем-то полиэтиленовых пакета и надевает перчатки. "Что произошло на самом деле и состоит ли сельчанин, подозреваемый в осквернении могилы, на учете в психоневрологическом диспансере, полицейским предстоит установить", - сообщило 11 марта МВД.

Избитый житель Джемикента пожаловался в полицию на участников экзекуции

Четыре жителя села Джемикент Дербентского района, устроившие самосуд над односельчанином, доставлены в отдел полиции, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Дагестану. "Они утверждают, что мужчина осквернил могилу их матери накануне. Речь идёт не о разрушении или повреждении могилы, а о поступке, который мы не упоминаем по этическим причинам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным силовиков, сыновья покойной были "оскорблены таким поступком", поэтому протащили мужчину по селу несколько десятков метров и "нанесли ему побои". "После чего, привязав к трубе у стены дома, приготовили несколько пакетов с коровьим навозом, намереваясь отомстить аналогичным образом. Причиной такого поступка пожилого сельчанина называют то, что с усопшей женщиной он ранее конфликтовал и после смерти решил отомстить, совершив акт вандализма на ее могиле. [...] Члены семьи сочли административные меры, принятые полицейскими в отношении подозреваемого в вандализме, недостаточными и решили сами его наказать", - сообщило МВД, подчеркнув, что односельчанин задержанных на учёте в психоневрологическом диспансере не состоит.

Пресс-релиз МВД проиллюстрирован видеозаписью, на которой начальник райотдела полиции Мавлудин Хидирнабиев уточняет, что 11 марта избитый житель Джемикента подал в полицию заявление о действиях односельчан, оскорбивших его честь и достоинство.

Все четверо "в содеянном сознались", сообщил Хидирнабиев. По его словам, сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой "будет принято процессуальное решение".

На видео также показано, как четверо задержанных стоят вдоль стены кабинета. На других кадрах видео полицейские опрашивают задержанных и дактилоскопируют одного из них. Комментарии задержанных мужчин на видео и в пресс-релизе МВД отсутствуют.

Часть пользователей соцсети одобрили идею самосуда

Это же видео, размещенное минувшей ночью на странице министерства в Instagram, набрало к 13.04 мск сегодня 58 тысяч просмотров и 437 комментариев. Их авторы разделились на два примерно равных лагеря, многие одобрили поступок сыновей умершей женщины.

"Вандала наказать, мужиков отпускать", - написал, в частности, kavkaz_57_55. "Уж простите, но тут я бы поддержала сыновей, которые не смогли стерпеть такое. Одно дело при жизни что-то там сделать, а тут... Пусть неповадно будет ему", - согласилась zefirka.5.

"Правильно поступили сыновья", - высказал свое мнение ism.nar.mag. "Правильно сделали. Чё их доставлять [в полицию]", - написал tut_khasavyrt.

Их оппоненты сочли самосуд неприемлемым. "Мы не в 10-м веке живём, все должно быть по закону", - написал, в частности, sssssss0000001. "За вандализм и того тоже надо наказать... а самосуд - это, конечно, не дело", - написал zaurbek9802. "Нельзя же так, братья, Аллах сам его накажет, тем более уже привлекли его работники полиции к ответственности за совершенный поступок", - обратился к участникам дискуссии abukh6.

"Зачем было его по селу тащить и навозом мазать? Стыд и срам. Вообще не думают, что делают, главное что-либо делать и на камеру снять", - написал rustaveli_696. "Не говорите глупостей. Они еще мало ему сделали", - возразил пользователь 11greymouse21. "Глупости говорите как раз вы. Увидели-узнали – накажи, если наказываешь, тихо, молча. Не обязательно же на всю республику вынести, что он сделал, что именно он сделал, и вот мы его такие наказываем, смотрите", - парировал rustaveli_696.

"Это не самосуд, это показуха. Он один, их много. Горечь от осквернения [могилы матери] реализуется мгновенно, а не растягивается на театрализованное представление. Смотреть противно, взрослые дядьки", - написал пользователь ali.nelya.

"Я сама не знаю, как бы поступила, узнав, что некий мужик так обошёлся с могилой моего родного человека, но и его так тащить по селу неуместно было, надо было как-то по-другому наказать", - высказала свое мнение indi_333333.

Напомним, в мае 2019 года жительница Махачкалы сбила своим автомобилем четырех пешеходов. Очевидцы тогда закидали ее автомобиль камнями, и лишь подоспевшие полицейские спасли женщину от самосуда. Пользователи соцсетей в свою очередь раскритиковали действия очевидцев аварии.