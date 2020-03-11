Инвалид получил средства реабилитации в колонии на Кубани по требованию прокуратуры

11 марта 2020, 22:46

Суд постановил обеспечить инвалида, отбывающего наказание в колонии на Кубани, тростью, костылями и другими необходимыми для передвижения предметами, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, осужденный-инвалид, находясь в исправительной колонии, не был обеспечен необходимыми ему техсредствами для передвижения.

Прокуратура направила в Апшеронский районный суд иск, в котором потребовала обеспечить его регулируемой по высоте тростью, костылями, протезами, ортопедической обувью и другими средствами, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Суд удовлетворил требование ведомства, осужденный обеспечен всеми техническими средствами реабилитации, отмечает ведомство.

На сайте Апшеронского районного суда информации об этом решении по состоянию на 22.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре 17 декабря 2018 года признал инвалида Александра Кибу виновным в хранении наркотиков и приговорил к восьми месяцам лишения свободы, но засчитал срок пребывания в СИЗО и постановил освободить осужденного. С марта 2018 года находился в камере, рассчитанной на 22 человека и не оборудованной приспособлениями для инвалидов, там за ним ухаживали сокамерники.