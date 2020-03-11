Участники голодовки и их соратники на площади Свободы. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

11 марта 2020, 15:20

Сторонники голодающих активистов собрались на митинг в Сухуме

Сотни протестующих потребовали от властей Абхазии до президентских выборов принять пакет антикоррупционных законов. Это стихийная акция, участники голодовки на площади в Сухуме не призывали людей митинговать, отметил инициатор голодовки Джансух Адлейба.

Как информировал "Кавказский узел", 2 марта три активиста начали голодовку в Сухуме с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Они настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. К 10 марта число участников голодовки составило шесть человек. К вечеру того же дня активисты собрали более 8 тысяч подписей в поддержку инициативы голодающих. В парламент планируется передать 10 тысяч подписей.

Вечером 10 марта в абхазском сегменте соцсетей появился призыв собраться сегодня в 12.00 мск на мирную акцию всем тем, кто поставил подписи под обращением к депутатам парламента. Сегодня к 12 часам на площади собрались около 200 человек, их все больше, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из голодающих, Джансух Адлейба.

Он отметил, что участники голодовки не имеют отношения к акции их сторонников. "Мы никого не организовывали - люди сами решили таким образом нас поддержать. В 13 часов уже примерно 300 человек было, сейчас люди подходят и подходят", - рассказал Адлейба.

Джансух Адлейба - победитель конкурса "Герои Кавказа-2018". Ранее он добился принятия властями Абхазии решения о закрытии городской свалки в Сухуме, выступив инициатором митинга жителей.

Житель Сухума Алан Кобахия сказал корреспонденту "Кавказского узла", что участники митинга требуют срочного принятия пакета антикоррупционных законов в полном объеме. "Эти шесть отважных абхазцев стоят на площади за наше будущее, мы не можем оставаться в стороне", - сказал он.

Житель Пицунды Валерий Агрба отметил, что пришел на площадь, увидев сообщение в соцсети. "Нас шесть человек, мы специально приехали в Сухум из Пицунды, чтобы отдать дань уважения нашим братьям и сестрам, которые держат голодовку. Жители Абхазии реально устали от безвластия, от воровства бюджетных средств. Мы считаем, что новые выборы ничего не решат, если не будет приведено в порядок антикоррупционное законодательство и оно не начнет работать", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Парламент Абхазии 6 февраля принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как участники акции настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Примечание:

"Генпрокуратура Абхазии отвергла версию отравления Аслана Бжании", "Оппозиция объяснила кризисом большое число кандидатов в президенты Абхазии", "Абхазские журналисты предсказали рост популярности Бжании в связи с резонансом от его болезни".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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