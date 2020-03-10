Пользователи Instagram пожаловались на нальчикских врачей после детских смертей

10 марта 2020, 17:50

Минздрав Кабардино-Балкарии подтвердил информацию о смерти от пневмонии трех пациентов детской клинической больницы и начал проверку сообщений о других таких случаях. Комментаторы в Instagram, в том числе мать одного из умерших детей, раскритиковали работу врачей.

От тяжелой формы пневмонии умер шестимесячный младенец, имевший сопутствующее врожденное заболевание сердца, отметили в Минздраве. Ранее в больнице умерли еще двое детей, "поступившие с тяжелыми запущенными формами пневмонии по причине несвоевременного обращения к врачам", признало региональное министерство. Ведомство пообещало провести проверку того, насколько правильным было лечение во всех трех случаях.

Минздрав Кабардино-Балкарии назвал ложной появившуюся сегодня в соцсетях информацию о смерти от пневмонии сразу пяти детей, но начал проверку этих сообщений. "В целом показатели детской смертности в КБР остаются одними из самых низких в стране, что отмечают федеральные специалисты. Министерство постоянно контролирует данный вопрос. Министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым дано поручение самым тщательным образом проверить сведения, изложенные в публикации", - говорится в публикации на странице министерства здравоохранения республики в Instagram.

Пользовательница соцсети _zhanna_islam_, позиционирующая себя как мать одного из умерших от пневмонии детей, не согласилась ни с информацией Минздрава об общем числе умерших, ни с данными относительно собственного ребенка.

"Как это мы поступили с тяжелой формой пневмонии? Изначально мы поступили с бронхитом в два месяца, и лежа там, мы уже подцепили все что возможно. Да, действительно, у нас был врожденный порок сердца, я не отрицаю. Уже потом нас выписали с приобретенной пневмонией, и притом застойной, сказав, что у нас больше нет хрипов. А возвращались мы через день с температурой и хрипами. <...> Конечно, они скажут все в свою пользу, они-то уже давно почистили свои хвосты. P.S. Я могу назвать умерших детей пофамильно, что их не двое!" - заявила она в комментарии на странице ведомства.

Детей госпитализируют с запущенными случаями пневмонии по вине врачей, а не родителей, считает madina00440. "Потому что наши врачи ничего не знают, сидят, назначают миллион лекарств, прежде чем назначить посев на чувствительность к антибиотикам <...> В итоге ничего не подходит, и уже когда нечего делать, отправляют в больницу", - заявила она.

Раскритиковала врачей и bakaeva0703. "Давно пора РДКБ проверить! Там полный бардак! Врачей бы тоже не помешало на профпригодность проверить", - написала она.

Двое пользователей подробно рассказали о том, как их детей не хотели госпитализировать в республиканскую детскую больницу, несмотря на тяжелое состояние. "Огромная просьба проверить РДКБ", - написала автор одной из жалоб, nagoevalena. "Я понимаю так, что врачам неважно, умрет ребенок или останется жив. Им важно отбарабанить свой рабочий день, получить свою зарплату и "подарки" от родителей, и укатить домой. Не все, конечно, такие, но большинство. И еще. Очень многие врачи очень грубо разговаривают, и это не только детские врачи", - заявила автор второй жалобы, ni_na1147.

К 17.50 мск 10 марта эта публикация собрала 659 "лайков" и 85 комментариев. У паблика Минздрава Кабардино-Балкарии 48,8 тысячи подписчиков.

К заболеванию пневмонией приводит, в частности, вирус COVID-2019, с конца 2019 года распространившийся из Китая по всему миру. Несмотря на то, что случаи заражения коронавирусом на Северном Кавказе не зафиксированы, распространение эпидемии вызывает беспокойство в регионе. Паническим настроениям способствуют ролики в соцсетях. В Чечне авторы двух роликов о катастрофическом распространении коронавируса принесли публичные извинения, назвав свои сообщения шуткой, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".