Дело главы района на Кубани направлено в суд

10 марта 2020, 13:27

Глава Ленинградского района Краснодарского края обвиняется в превышении должностных полномочий. Он разрешил своей родственнице построить частный дом в границах защитной зоны объектов культурного наследия, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", глава Ленинградского района Краснодарского края Владимир Гукалов стал фигурантом уголовного дела после того, как в марте 2017 года дал разрешение своей теще построить частный дом на территории памятника культуры.

Расследование в отношении главы Ленинградского района Краснодарского края, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ), завершено. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением, сообщил сегодня СК по Краснодарскому краю.

Максимальное наказание по ч.2 ст.286 предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

По данным следствия, в марте 2017 года чиновник выдал своей родственнице разрешение на строительство индивидуального жилого дома на участке на улице 417-й дивизии в станице Ленинградской. Этот участок находится в границах защитной зоны памятников истории и культуры "Банк 1908 года" и "Школа казачья для мальчиков" 1907 года, которые являются памятниками истории и культуры. В результате на участке, находящемся в непосредственной близости к объектам культурного наследия, незаконно возведен дом, отмечается в сообщении на сайте СК по Краснодарскому краю.

В сообщении не указывается фамилия чиновника, но известно, что речь идет о Владимире Гукалове, сообщает "Югополис".

Глава района отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемого или его представителей.