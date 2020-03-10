10 марта 2020, 13:27

Дело главы района на Кубани направлено в суд

Глава Ленинградского района Краснодарского края обвиняется в превышении должностных полномочий. Он разрешил своей родственнице построить частный дом в границах защитной зоны объектов культурного наследия, сообщило следствие.

Как писал  "Кавказский узел", глава Ленинградского района Краснодарского края Владимир Гукалов стал фигурантом уголовного дела после того, как в марте 2017 года дал разрешение своей теще построить частный дом на территории памятника культуры.

Расследование в отношении главы Ленинградского района Краснодарского края, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ), завершено. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением, сообщил сегодня СК по Краснодарскому краю.

Максимальное наказание по ч.2 ст.286 предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

По данным следствия, в марте 2017 года чиновник выдал своей родственнице разрешение на строительство индивидуального жилого дома на участке на улице 417-й дивизии в станице Ленинградской. Этот участок находится в границах защитной зоны памятников истории и культуры "Банк 1908 года" и "Школа казачья для мальчиков" 1907 года, которые являются памятниками истории и культуры. В результате на участке, находящемся в непосредственной близости к объектам культурного наследия, незаконно возведен дом, отмечается в сообщении на сайте СК по Краснодарскому краю.

В сообщении не указывается фамилия чиновника, но известно, что речь идет о Владимире Гукалове, сообщает "Югополис".

Глава района отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемого или его представителей. 

Примечание:

"Кубанский чиновник уволен за поддельный диплом", "Защита убедила суд освободить главу сочинского водоканала из-под стражи", "Глава Росимущества на Кубани и в Адыгее арестован по делу о махинациях на 65 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 марта 2020, 15:14

10 марта 2020, 14:37

  • Приговор архитектору Махачкалы оставлен в силе

    Верховный суд Дагестана отказался сегодня изменить приговор бывшему руководителю Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасулу Гитинову, осужденному условно за выдачу разрешений на строительство многоэтажных домов.

10 марта 2020, 14:02

10 марта 2020, 13:52

  • Аналитики сочли обновление парламента Азербайджана "сменой декораций"

    Руководство Милли Меджлиса сменилось полностью: избраны председатель и три его заместителя. При этом впервые в истории независимого Азербайджана спикером законодательного органа избрана женщина, а одним из вице-спикеров - представитель парламентского меньшинства. Но аналитики усомнились в эффективности этого руководства, заявив, что новые лица - реакционеры, а не реформаторы.

10 марта 2020, 13:15

  • Врачи не позволили доставить Кочаряна в суд

    Лечащие врачи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сочли нецелесообразным транспортировку подсудимого на заседание, ввиду состояния его здоровья, сообщила пресс-секретарь адвокатской группы Элина Саакова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи