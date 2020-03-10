Машина СК России. Фото Дины Духовской для "Кавказского узла"

10 марта 2020, 11:10

Следком заинтересовался гибелью четырех человек в Астраханской области

Четыре человека погибли от отравления газом в Астраханской области, следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

Жительница села в Астраханской области нашла мертвым своего брата и троих его знакомых, в том числе девушку, в его доме 9 марта, сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

"Предварительная причина смерти - отправление угарным газом в результате закрытой заслонки газовой печи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2018 года пять человек отравились газом в Астраханской области. Два человека погибли, трое были доставлены в больницу.

Примечание:

"Прокуратура обвинила газовиков в выбросе загрязняющих веществ в Астрахани", "Прокуратура начала расследование после жалоб жителей Астрахани на запах газа", "Пострадавшие при взрыве в Астрахани подростки остаются в состоянии средней тяжести".

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