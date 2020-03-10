Экономисты оценили риски обвала цен на нефть для экономики Азербайджана

10 марта 2020, 11:56

Обвал мировых цен на нефть резко сократит доходы Азербайджана, а за длительным сохранением низкой ее стоимости последует девальвация маната, считают бакинские аналитики.

Цена североморской нефти Brent 9 марта обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже 32 долларов за баррель, цена на WTI упала ниже 30 долларов за баррель. В ходе торгов цена на Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) договориться о новом сокращении добычи нефти. Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне сегодня выросла на 6%. По данным Market Watch, к 05:03 мск котировки достигли отметки в 36,54 доллара, что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов. Растет и стоимость барреля техасской WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 5,08% до отметки 32,72 доллара, написал РБК.

Резкое падение цен на нефть не пройдет бесследно для азербайджанской экономики, считает глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

"Две трети доходов Азербайджана формируются за счет сырой нефти. При этом 90 процентов экспорта Азербайджана составляют также нефть и газ. То есть, углеводороды остаются важным фактором и в госбюджете страны, и в ее внешнеторговых связях. В 2019 году при средней экспортной цене нефти 64 доллара за один баррель, прибыль Государственного нефтяного фонда Азербайджанской республики (ГНФАР) составила 14,6 млрд манатов (8,5 млрд долларов). По прогнозным показателям госбюджета 2020 года, исходя из цены нефти 55 долларов за баррель, прибыль должна была составить 10,5 млрд манатов (6,2 млрд долларов). Но, если низкие цены будут держаться долго, то упадет как чистая прибыль ГНФАР, так и возникнут проблемы с пополнением доходной части госбюджета", - сказал Шабан корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, возникший дисбаланс в госбюджете придется компенсировать за счет трансфертов из ГНФАР.

На взгляд Шабана, если нефтяной рынок продолжит лихорадить, валютных резервов ГНФАР хватит для дополнительных вливаний в госбюджет, чтобы поддержать его на нынешнем уровне в течение двух лет.

Нацсобрание Азербайджана 29 ноября 2019 года приняло проект госбюджета на 2020 год. Его доходы прогнозируются на уровне 24 миллиардов 134,5 миллиона манатов (14,2 миллиарда долларов), то есть рост составил 4,2% по сравнению с показателем 2019 года, сообщили 1 декабря корреспонденту "Кавказского узла" в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству. По словам сотрудника ведомства, расходы составят 26 миллиардов 913,7 миллиона манатов (15,8 миллиарда долларов, рост на 6,8%), дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 2 миллиардов 779,2 миллиона манатов (1,6 миллиарда долларов) или 3,3% ВВП. Доходы госбюджета прогнозируются, исходя из цены на нефть по 55 долларов за баррель.

Шабан считает, что проблем с выполнением обязательств государства по выплате зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, пособий не будет. Однако если низкие цены сохранятся более двух лет, то экономика Азербайджана может столкнуться с большими проблемами.

Глава Центра экономических исследований Губад Ибадоглу считает, что обвал мировых цен на нефть может привести к новой девальвации национальной валюты.

По его словам, резкое снижение цен на нефть может нарушить валютный баланс.

"Экономика Азербайджана сильно зависит от нефтяного фактора. В то же время, на потребительском рынке велик удельный вес импорта. Падение цен на нефть снизит приток иностранной валюты, главным образом американского доллара. Ее объемы могут не удовлетворять спрос со стороны импортеров, что повлечет дефицит и удорожание доллара. Сейчас у Центрального банка валютные запасы составляют 6,4 млрд долларов. ЦБА валютными интервенциями может какое-то время сдерживать стабильность курса маната, но это будет продолжаться несколько месяцев, далее при низких ценах на нефть девальвация будет неминуемой", - сказал Ибадоглу корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по мнению эксперта, если случится девальвация, она не будет такой резкой, как в 2015 году.

В декабре 2015 года Центробанк Азербайджана перевел курс маната в плавающий режим, после чего национальная валюта упала по отношению к доллару и евро почти наполовину.

Как считает Ибадоглу, несмотря на выполнение государством обязательств по выплатам зарплат и пенсий, пособий, падение цен на нефть может в целом негативно повлиять на экономику.

Сокращение доходов государства повлияет на кредитование банковского и реального секторов. Кроме того, оптимизация расходов госбюджета неминуемо повлечет, в первую очередь, сокращение инвестиционных ассигнований. Уменьшение капитальных вложений соответственно приведет к снижению госзаказов и подрядов частным компаниям, у них начнутся сокращения сотрудников, зарплат.

Глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли считает, что обвал цен на нефть усилит нагрузку на ГНФАР, трансферты из которого обеспечивают половину доходной части госбюджета.

"При ценах на нефть в коридоре 35-40 долларов за баррель, доходы ГНФАР составят на 5 млрд долларов меньше, чем прогнозировалось, исходя из 55 долларов за 1 баррель. Кроме того, 11% доходной части госбюджета составляют налоги с нефтяных компаний. Падение цен на нефть сократит поступления от них налогов примерно на 500 млн долларов и, по всей вероятности, этот дефицит будет покрыт за счет дополнительных трансфертов из госбюджета или же правительство пойдет на секвестирование инвестиционных расходов. Еще хуже будет ситуация, если нефть будет стоить меньше 35 долларов", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Но, при длительном сохранении цен на нефть в коридоре 35-40 долларов давление на манат усилится и девальвация станет неизбежной. "Это неминуемо. Надеюсь, что правительство не повторит ошибок. В 2014 году мы предупреждали о неизбежности девальвации, но правительство затянуло с этим на целый год. В итоге, пришлось дважды проводить резкую девальвацию, тяжело ударившую по экономике, частному сектору, населению. При этом Центробанк растерял 11 млрд долларов своих запасов. Причем, от израсходования этой суммы никакой пользы не было. Полагаю, что в этот раз власти будут более рациональны. Если в течение двух месяцев цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне или упадут еще ниже, то Центробанк примет решение о девальвации", - заявил Джафарли.

На его взгляд, в краткосрочной перспективе от падения цен на нефть не будет серьезных социальных последствий.

Член экономического комитета Милли Меджлиса Азербайджана Вахид Ахмедов считает, что ГНФАР и ЦБА располагают достаточными валютными резервами, что избежать девальвацию.

"Считаю, что в ближайшее время девальвации маната не стоит ожидать. Конечно, низкие цены на нефть оказывают давление на манат, ибо 90 процентов экспорта страны зависят от нефти и газа. Но, насколько я знаю, в правительстве склонны сохранить нынешний курс маната и для этого на финансовый рынок будут ведены дополнительные средства. Резервы ГНФАР и ЦБА позволяют обеспечивать подушку безопасности", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно данным ГНФАР и ЦБА на 1 января 2020 года, активы первого составляли 43 млрд 323,3 млн долларов США, валютные резервы второго - 6 млрд долларов.

"В Азербайджане выработался иммунитет к планке стоимости нефти ниже 30 долларов США за баррель", - заявил 3 марта исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики Вюсал Гасымлы, комментируя макроэкономическое влияние снижения цен на нефть в Азербайджане.

По его словам, в настоящее время такое резкое снижение не представляется возможным. "В нынешней ситуации мы можем сохранить баланс текущих счетов даже при цене нефти 40-45 долларов. Это также указывает на отсутствие серьезной угрозы инфляции и беспокойства относительно курса маната, считает Гасымлы.

Он также напомнил, что в бюджете в первый месяц образовался профицит на 400 млн манатов.