09 марта 2020, 19:30

Активисты в Гюмри потребовали реакции властей на убийство местной жительницы

Участники шествия в Гюмри выразили протест против домашнего насилия над женщинами и потребовали максимально сурового наказания за совершенное 5 марта убийство местной жительницы и избиение ее дочери.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 2019 года в Армении началась реализация мер по борьбе с семейным насилием, предусмотренных Стамбульской конвенцией. Программа продлится  по август 2021 года.

Коалиция "Против насилия в отношении женщин" организовала сегодня шествие в Гюмри, на которое собрались представители разных общественных организаций. Поводом к проведению шествия стала смерть 43-летней женщины в результате домашнего насилия. Шествие под лозунгами "Женщина убита из-за вашего молчания", "Нет насилию и равнодушию", "Хватит нас убивать" началось на площади Вардананц, после чего участники его участники прошли к зданию прокуратуры Ширакской области Армении, сделав остановку около дома убитой  женщины, сообщил "Sputnik Армения".

5 марта в Гюмри были жестоко избиты 43-летняя женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Женщина скончалась, а девочка с множественными травмами в тяжелом состоянии находится на лечении ереванском медицинском центре "Сурб Аствацамайр". 8 марта девочку отключили от аппарата ИВЛ, сегодня она произнесла несколько слов, сообщает издание Aysor. Am

Участники сегодняшней акции намерены добиться, чтобы подозреваемый в совершении этого преступления мужчина понес максимально суровое наказание. Важно и неравнодушие общества к проблеме домашнего насилия, считают они. Задачей своей акции в Гюмри активисты назвали защиту женщин и привлечение внимания к их правам,  ведь только с начала года, по данным участниц акции, в Армении зафиксировано пять случаев убийств женщин, пишет Panorama.am.

За 2019 год в Армении зарегистрировано 1834 случая насилия над женщинами, в том числе сексуального характера. Такую статистику озвучила сегодня начальник Управления по защите прав несовершеннолетних и борьбе с семейным насилием полиции Армении Нелли Дурян, чьи данные приводит "АрмИнфо".

Примечание:

"Убийство в Гюмри указало на проблемы с российской военной базой", "Участники шествия в Баку призвали бороться с насилием над женщинами", ".Участники акции в Ереване призвали освободить сестер Хачатурян".

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