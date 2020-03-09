09 марта 2020, 14:20

Пассажиры ростовского авиарейса вернулись в Шереметьево из-за неисправности самолета

Самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Пассажиров решено отправить другим рейсом, сообщили источники.

Самолет SSJ-100, который вылетел сегодня из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт Шереметьево после того, как сработал датчик неисправности двигателя, сообщил источник.

"Самолет благополучно произвел посадку в Шереметьево. Пассажиры будут направлены в Ростов-на-Дону другим бортом", - привело в 12.32 мск его слова ТАСС.

Сотрудник авиаслужбы подтвердил эту информацию, уточнив, что причиной экстренной посадки стал сработавший датчик неисправности второго двигателя. Люди не пострадали, информирует агентство.

На борту самолета компании "Аэрофлот" находились около 80 человек. Перед возвращением в Шереметьево самолет совершил несколько кругов для выработки топлива, уточняет "Интерфакс".

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, отложен вылет лишь одного из рейсов в Ростов-на-Дону. Вылет самолета Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот" перенесен с 11.00 мск на 14.15 мск, посадка на самолет окончена, информирует сайт "Шереметьево".

Примечание:

"Пассажиры ростовского аэропорта ждут вылета в Москву больше 10 часов", "Начались продажи авиабилетов из Астрахани в Крым", "Рейс Москва - Ставрополь задержан из-за инцидента с самолетом Superjet".

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