Азербайджанский активист арестован на два месяца

09 марта 2020, 11:45

Бывший член избирательной комиссии на выборах в Азербайджане Фуад Исмайлов арестован в административном порядке по обвинению в употреблении наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, и ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан". Активисты заявили о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании. 4 марта в Конституционный суд и администрацию президента было направлено заявление, в котором 236 кандидатов в депутаты потребовали провести выборы повторно. Конституционный суд Азербайджана признал парламентские выборы состоявшимися, несмотря на возражения сотен кандидатов.

Фуад Исмайлов стал известен в Азербайджане тем, что, будучи членом избирательной комиссии с совещательным голосом в Сураханском избирательном округе, опубликовал видео нарушений на выборах. В трехминутном видео показано, как полиция насильно выводит Исмайлова с участка, при этом слышны крики о вбросах. Ролик, опубликованный на Youtube 9 февраля, сегодня к 11.40 мск набрал 128 379 просмотров.

Кроме того, после выборов Исмайлов написал на стене здания напротив ЦИК фразу, выражающую протест необъективному рассмотрению жалоб на выборы. За это он был задержан на несколько часов, но потом отпущен.

"7 марта Фуад Исмайлов при выходе из дома был задержан и доставлен в 32-е отделение Сураханского районного управления полиции. Его обвинили по статье о наркотиках. Но он даже не курит сигарет. 9 февраля на выборах он предотвратил на 8-м участке 32-го Сураханского округа беззаконие. Результаты по этому участку в конечном итоге были аннулированы. Мы также подали жалобу в прокуратуру, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности, ибо они совершили преступление", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший кандидат в депутаты по указанному округу Фикрет Джафарли.

Именно им Исмайлов был назначен в участковую избирательную комиссию с совещательным голосом.

7 марта Сураханский районный суд Баку признал Исмайлова виновным по ст.206 КоАП Азербайджана (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления) и приговорил его к двум месяцам лишения свободы.

В Сураханском районном суде подтвердили, что Исмайлов арестован на два месяца. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Координатор Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы считает вполне вероятным арест активиста по надуманному обвинению.

"Фуад Исмайлов активно противодействовал нарушениям на выборах и протестовал против необъективного расследования всех жалоб. В период выборов, поскольку он был членом комиссии с совещательным голосом, его не могли арестовать, но после объявления Конституционным судом итогов выборов препятствий для этого не было", - сказал Казымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".