Линия электропередачи. Фото Дины Духовской для "Кавказского узла"

09 марта 2020, 10:48

Электроэнергия подана во все дома жителей Дагестана

Энергетики вечером 8 марта восстановили электроснабжение двух дагестанских сел, остававшихся без света после аварии.

Как писал "Кавказский узел", массовое отключение электричества произошло в Дагестане в связи с непогодой, в зоне отключения частично оказались населенные пункты пяти районов - Тарумовского, Кумторкалинского, Буйнакского, Бабаюртовского и Кизлярского, сообщило МЧС 7 марта. Без света оставались свыше 38 тысяч жителей Дагестана. После аварийных работ электроснабжение отсутствовало только в двух селах.

К вечеру 8 марта все аварийно-восстановительные работы были завершены и, по состоянию на 18.00 мск, электроснабжение было подано во все дома жителей Дагестана, сообщило управление МЧС по Дагестану.

Примечание:

"Дома шести тысяч жителей Дагестана подключены к газу после аварии", "Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

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