Участницы ростовского фестиваля заявили о необходимости закона о домашнем насилии

09 марта 2020, 07:00

Участницы благотворительного фестиваля против домашнего насилия "Сама не виновата", прошедшего в Ростове-на-Дону, выступили в поддержку закона о домашнем насилии. Они, в частности, отметили необходимость создания кризисных квартир и введения охранных ордеров на запрет общения агрессора с жертвой.

В Ростове-на-Дону 8 марта завершился благотворительный фестиваль "Сама не виновата", который проходил в лофт-пространстве "Темница" в центре города в рамках международной акции против домашнего насилия. Вырученные средства организаторы намерены направить в региональный ресурсный центр по профилактике насилия. Пришедшим предлагалось заплатить 200 рублей, однако многие давали больше денег. На мероприятии также можно было приобрести картины и открытки с фотографиями, передает посетивший мероприятие корреспондент "Кавказского узла".

Доработку разрабатываемого в России законопроекта о домашнем насилии обсудили 18 ноября в Совете Федерации. Сенаторы обещали не затягивать его внесение в Госдуму. Ранее побои "в отношении близких лиц" фигурировали в статье 116 УК РФ (побои), но два года назад президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации", который вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами.

Заключительный день фестиваля начался с нескольких лекций. Студентка Алиса Разумовская рассказала про закон о домашнем насилии, привела позиции, как сторонников законопроекта, так и его противников, а также объемную статистику пострадавших в результате домашнего насилия женщин. Отвечая на вопросы участников о том, что нужно сделать для скорейшего принятия закона, она призвала дождаться публикации законопроекта с поправками, после чего планировать возможные кампании.

"Я решила принять участие, потому что у нас в принципе мало подобных мероприятий в России... Мне кажется это важным, и кроме поздравлений и пожеланий быть украшением коллектива, мне хотелось бы услышать о действительно важных вещах в "день 8 марта - день солидарности в борьбе за права женщин", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Алиса Разумовская.

Она также отметила, что ранее участвовала в митинге против домашнего насилия. "Я предлагаю все-таки озвучить расстояние, на которое можно приближаться в рамках защитного предписания. Также я считаю, что психологическая беседа - это некий шаг, который будет только тормозить расследование, а не изолировать агрессора от семьи, в которой он допускал насилие", - высказала она свое мнение о законе.

По словам организатора фестиваля Софии Серпик, подобное мероприятие проходит в Ростове-на-Дону впервые.

"Я решила его организовать, потому что больше некому. Больше никто с этой инициативой не выступил. На самом деле я его организовала по просьбе двух парней, которые поинтересовались, будет ли такая акция в Ростове. Эта акция международная, в России она проводится в 40 городах. Помимо России - в Грузии, Белоруссии, Финляндии. Идея самой акции - помочь жертвам домашнего насилия. Все деньги, как с входа, так и от продажи, например, картин, открыток идут в ресурсные центры, которые оказывают им, в частности, психологическую поддержку. За два дня удалось собрать 15 тысяч, сегодняшние средства (средства, полученные 8 марта, - прим. "Кавказского узла") будем считать позже. По моему мнению, это очень хорошо для Ростова", - считает она.

По ее оценкам, за три дня мероприятия фестиваля посетили более ста человек. "Посетителей я не считала. В первый день пришли около 35 человек, во второй - около 50, сегодня (8 марта) чуть поменьше. Общее количество - более ста человек. Еще специфика пространства в том, что всем одновременно здесь сложно поместиться. В первый день были диджей-сеты, во второй - акустические выступления", - рассказала она.

Законодательство не защищает жертв домашнего насилия, считает организатор фестиваля. "Иначе были бы ненужными такие мероприятия. Если бы было все хорошо, и государство выделяло бы финансирование, чтобы бороться с этой проблемой, таких акций бы не было [...] Людям, которые говорят, что "это разрушает семьи", я бы посоветовала лучше ознакомиться с работой правоохранительных органов, как сформулирован законопроект, посмотреть статистику, а не делать выводы только на своем мировоззрении", - заявила Серпик.

Участницы фестиваля рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему приняли решение посетить мероприятие.

"Меня проблема домашнего насилия когда-то коснулась лично - насилие было в родительской семье, со стороны моего отца. Мне из-за этого в несовершеннолетнем возрасте пришлось уйти из дома. Профилактическая беседа в наших реалиях была такой: пришли тогда еще милиционеры, спросили: "Больше не будете дочку выгонять?" и все. Когда я подошла к одному из них и сказала, что меня избил отец, то побои с меня не сняли, не вызвали мою мать, сама я тогда контролировать это не могла. Меня просто возвратили обратно через пару часов, хотя я говорила, что мне страшно там оставаться. В ответ милиционер только развел руками и спокойно ел грушу", - рассказала воспитатель в одном из детских садов Виктория.

По ее мнению, закон о домашнем насилии необходим. "Домашнее насилие — это латентное преступление, которое совершается в России именно из-за того, что агрессор чувствует себя максимально безнаказанным. Он понимает, что если что-то случится, ему ничего не будет. Эта безнаказанность порождает ситуации, когда доходит либо до смерти женщины, либо мужчины в результате самообороны женщины", — уверена она.

"Сама я с домашним насилием особо не сталкивалась. Но я живу в панельном доме, у меня есть соседи, и я периодически слышу крики, драки, как муж бьет жену и ребенка. Ребенок плачет, жена кричит, чтобы вызвали полицию, но когда полицию несколько лет назад вызывали, вышла заплаканная жена, сказала, что "мы помирились". По-моему, не очень хорошо, что дети растут в таких условиях", — рассказала ростовчанка Соня Грибкова.

По ее мнению, закон совсем не защищает жертв домашнего насилия. "Профилактические беседы" не очень логичны в этой ситуации, надо принимать сразу более действенные, конкретные меры", — считает она.

"Я сама сталкивалась с психологическим насилием в отношениях, но на самом деле участвовать здесь могут и девушки, и мужчины, которые просто солидарны с теми, кто подвергался насилию. Очень круто, что есть такой фестиваль, который говорит, что нужно поддерживать пострадавших девушек, а не обвинять их", — убеждена фотограф Екатерина Столетняя.

"Нынешнее законодательство жертву не защищает. Декриминализация побоев очень настораживает в этом плане — человек получает только штраф в пять тысяч рублей, либо еще хуже — полиция вообще не принимает заявление. Чтобы система была безопасной, ее надо полностью поменять. Нужно обучить полицейских, ввести охранный ордер, чтобы человек не мог приближаться к жертве на определенное расстояние, нужно создавать "кризисные квартиры" и так далее. Надо также снижать уровень проецируемой культуры насилия, когда говорят "не выноси сор из избы". Все это огромная система, которую необходимо строить с нуля", — считает она.

"Я сталкивалась с абьюзивными отношениями, и мне стало интересно, как бы я могла с этим бороться, поэтому решила принять участие. Сейчас отношения мы закончили, но я продолжаю общаться с этим человеком. Мне неприятно, и я хочу что-то сделать с этим" — сказала ростовчанка Анна.

"Действительно, я считаю, что необходимы поправки в законодательство по поводу именно домашнего насилия. Сейчас они нужны, как никогда", — заключила она.