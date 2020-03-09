Житель Чечни арестован после нападения на полицейских в Москве

09 марта 2020, 05:02

Бывший чеченский полицейский арестован после того, как при попытке задержать его напал с ножом на правоохранителей в одном из московских торговых центров.

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего полицейского из Чечни, который оказал сопротивление столичным силовикам при задержании.

"Постановлением Чертановского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Устарханова М. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует 8 марта ТАСС сотрудника суда.

Мужчина был задержан 3 марта в торговом центре на Большой Тульской улице в Москве. Сотрудники правоохранительных органов проводили оперативное мероприятие по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Бывший полицейский оказал сопротивление правоохранителям, напал на одного из них с ножом, из-за чего было применено табельное оружие. Подозреваемый получил ранение в ногу, медицинскую помощь ему оказали на месте, после чего госпитализировали, информирует "Вечерняя Москва".

Иную версию событий рассказывает 8 марта Instagram-паблик "Чечня онлайн". По версии авторов публикации "Избили по беспределу и ранили в ногу бывшего сотрудника МВД по ЧР", к бывшему чеченскому полицейскому, который вместе с другом сидел в ресторане, подбежали "люди в масках, без форменного обмундирования и различительных знаков полиции", причем "среди нападавших были и три человека без масок, и были они побриты наголо".

"Магомед вырывается из толпы и отбегает в сторону, толпа начинает бежать за ним и наносить удары", - говорится в сообщение, в котором также сообщается, что после ранения бывший полицейский был избит. Кроме того, как утверждают авторы публикации, мужчине в ИВС "не оказывается должная медицинская помощь".

Публикация по данным на 05.02 мск сегодня, 9 марта, набрала 255 лайков и 18 комментариев. Большинство пользователей раскритиковали действия столичных силовиков.

"Жестко задержали, беспредел", - считает hozyastvenniu_tovar_optom.

"Ни формы нет, ни удостоверений не показывают в начале, никакого соблюдения закона", - прокомментировал bons678.

Какими-либо комментариями задержанного относительно обстоятельств инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним также, что, как писал "Кавказский узел", 6 марта в Москве был ранен сотрудниками полиции выходец из Чечни Зелимхан Юсупов, который был вооружен ножом. Мужчину госпитализировали, он подозревается в попытке нападения на полицейских.

Данный инцидент стал очередным в числе нападений на сотрудников полиции в Москве людей, вооруженных ножами. В июле 2018 года в столице был задержан 17-летний уроженец Чечни, который напал на полицейского. Силовика госпитализировали, а молодой человек объяснил свои действия на допросе "внезапно возникшим личным неприязненным отношением" к полицейскому.