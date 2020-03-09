Жители нескольких районов Сухума остались без воды из-за аварии

09 марта 2020, 04:03

Из-за прорыва водопровода подача воды в нескольких районах Сухума прекращена до 18.00.

Прорыв водопровода произошел 8 марта на улице Чалмаз в Новом районе Сухума. В связи с этим сегодня, 9 марта, до 18.00 по местному времени в нескольких районах города прекращена подача воды.

Без водоснабжения, в частности, остаются жители Нового района, Старого поселка, Колоса, вокзала, центральной и нагорной частей Сухума, района рынка, Маяка и ВИЭМ, пишет aiaaira.com.

По данным "Водоканала", прорыв водопровода произошел из-за общей изношенности сетей, которые были введены в 70-х годах прошлого столетия и находятся в критическом состоянии, сообщает "Спутник-Абхазия".