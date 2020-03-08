95 жителей Грузии попросили об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса

08 марта 2020, 12:28

Граждане Грузии направили заявления в посольство Италии с просьбой помочь им вернуться домой после прекращения сообщения между странами в связи с распространением коронавируса. В стационаре в Тбилиси с подозрением на коронавирус находятся 32 человека.

Как писал "Кавказский узел", правительство Грузии 6 марта сообщило о временном прекращении прямого авиасообщения с Италией, а также ввело новые правила для прилетевших из-за границы. Число заразившихся коронавирусом в Грузии к вечеру 7 марта возросло до 13, а число пациентов с подозрением на заболевание в стационарах - до 69, еще один человек отправлен в карантин.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Италии. Согласно официальным данным правительства Италии на 7 марта, общее число зараженных COVID-19 в стране за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи человек, скончались от вируса 223 человека, сообщило РИА "Новости". Глава правительства Италии Джузеппе Конте подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд на территорию Ломбардии и еще 14 провинций Италии, сообщила сегодня "Российская газета".

В посольство Грузии в Италии обратилось 95 человек, они попросили эвакуировать их, сообщил сегодня со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел Александра Хвтисиашвили "Спутник-Грузия".

"Те люди, которые стались в Италии из-за отмены рейсов опасаются, что государство и правительство не позаботится о них", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства. Он заверил, что "правительство Грузии позаботится о своих гражданах и не оставит без внимания".

В боксированном отделении клиники находятся 39 пациентов, написал со ссылкой на медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая Interpressnews. По словам медицинского директора, 7 марта у 23 пациентов заражение коронавирусом не подтвердилось. Сегодня исследование пройдут еще девять пациентов, сообщила Эзугбая.

Напомним, 27 февраля, после выявления в Грузии первого же зараженного коронавирусом, Южная Осетия и Абхазия на неопределенный срок закрыли свои южные границы. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть и в Азербайджане и в Армении, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".