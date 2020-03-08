Российские военные провели стрельбы в Абхазии

08 марта 2020, 08:36

Более 1000 военнослужащих российской военной базы в Абхазии приняли участие в учениях на полигоне "Нагвалоу".

К ротным тактическим учениям были привлечены мотострелки, танкисты, артиллеристы и разведчики Южного военного округа.

Они отработали навыки ведения обороны и наступления, а также блокирования и уничтожения условного противника, сообщило 7 марта Минобороны России на своем сайте. В ходе учебных боев военнослужащие использовали различное штатное вооружение боевых машин, в том числе орудий современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также стрелкового вооружения, говорится в сообщении министерства.

Боевые стрельбы стали вторым этапом учений, на первом военные совершили марши из пункта постоянной дислокации на полигон по нескольким маршрутам, в ходе которых отработали навыки уничтожения диверсионных групп условного противника, отмечает военное ведомство.

Всего учениях приняли участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи. Учения проходили в обстановке, приближенной к боевой, для этого на полигоне оборудовали учебные минные поля, проволочные и другие заграждения и препятствия, следует из сообщения.