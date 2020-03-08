08 марта 2020, 06:39
Граната найдена в огороде в Северной Осетии
Житель поселка Редант-2 в Северной Осетии в своем огороде нашел боевую гранату.
По данным Северо-Осетинского управления Росгвардии, житель поселка Редант-2 проводил 7 марта земляные работы в своем огороде. Во время работ он нашел гранату.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, и на место находки приехали специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН Северо-Осетинского управления Росгвардии. Они осмотрели находку и определили, что она находится в боевом состоянии, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Саперы перенесли гранату в безопасное место и обезвредили, сообщает "Градус Осетии".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что в мае 2018 года в лесу Кировского района Северной Осетии были найдены три минометных снаряда.
"Схрон с боеприпасами найден в Алагирcком районе", "Полицейские в Северной Осетии обнаружили схрон боевиков", "Глава Ингушетии заявил о возвращении пяти боевиков к мирной жизни".
08 марта 2020, 09:30
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