08 марта 2020, 06:39

Граната найдена в огороде в Северной Осетии

Житель поселка Редант-2 в Северной Осетии в своем огороде нашел боевую гранату.

По данным Северо-Осетинского управления Росгвардии, житель поселка Редант-2 проводил 7 марта земляные работы в своем огороде. Во время работ он нашел гранату.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, и на место находки приехали специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН Северо-Осетинского управления Росгвардии. Они осмотрели находку и определили, что она находится в боевом состоянии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Саперы перенесли гранату в безопасное место и обезвредили, сообщает "Градус Осетии".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в мае 2018 года в лесу Кировского района Северной Осетии были найдены три минометных снаряда.

Примечание:

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