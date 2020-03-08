Выставка во Владикавказе напомнила о Кавказской войне

08 марта 2020, 04:19

Выставка «Архив Ахульго» вызвала интерес у жителей Владикавказа. Тема Кавказской войны - одна из самых дискуссионных в современном кавказоведении, а художественное сообщество в советские годы не поднимало эту тему, отметили историки и искусствоведы.

4 марта в выставочных залах Государственного центра современного искусства во Владикавказе открылась выставка «Архив Ахульго» – историко-художественного проекта, посвященного Кавказской войне, проходившей в период с 1817- 1864 годах, передает посетившая выставку корреспондент "Кавказского узла".

Проект был создан и впервые показан в пространствах Национального музея республики Дагестан имени А. Тахо-Годи в 2017 году, говорится в пресс-релизе выставки, опубликованном на культура.рф.

"Художественное исследование посвящено осмыслению современными художниками знаковых для кавказцев событий Кавказской войны – самого длинного (1817-1864) противостояния в истории России – в контексте текущих историко-культурных процессов. Экспозиция включает живопись, книжную иллюстрацию и графику, инсталляции, скульптуру", - говорится в пресс-релизе.

Организаторами проекта являются Государственный центр современного искусства во Владикавказе при поддержке Министерства культуры РФ, Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи при участии Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. Гамзатовой, Фонд культурного наследия художника Халил-бека Мусаясул, Фонд просвещения и культурных инициатив «Кавказский дневник Рубо».

Центральным произведением выставки и исходной точкой общей концепции стала фото-копия панорамы Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» (1890, из собрания Государственного Эрмитажа). Вокруг нее собраны произведения Халил-бека Мусаясул, Магомед-Каира Юнусилау, Хасбулата Аскар-Сарыджа, Эдуарда Акуваева, Ибрагим Халила Супьянова, Магомеда Моллакаева, Гамида Балиева, Андрея Забажанова, Саида Тихилова, Мурада Халилова, Магомеда Дибирова, Мусая Гайворонского, Тагира Гапурова, Елены Гапуровой, Зайнутдина Исаева, ВRО, Николая Филатова (Москва), Татьяны Вагановой (Адыгея), Анна Слатовой (Санкт-Петербург). Всего на выставке представлено более ста работ из собраний музеев, фондов и частных коллекций. Выставка проиллюстрирована музыкальным произведением молодого дагестанского композитора Рашида Бекерова.

На открытии выставки в Северо-Кавказском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина было около 50 человек.

Аул Ахульго в Северном Дагестана служил укрепленной резиденцией имама Шамиля во время Кавказской войны 1817-64 годов. С 13 июня 1839 года горцы во главе с Шамилем выдерживали в Ахульго осаду царских войск под командованием генерала Граббе. 22 августа 1839 года царские войска в результате кровопролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные бои в ауле шли еще неделю. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню. Аул был полностью разрушен в ходе боевых действий, рассказывается в статье об ауле из "Справочника" "Кавказского узла". Также в "Справочнике" можно ознакомиться с подробной статьей о событиях Кавказской войны, а в разделе "Персоналии" - с биографией имама Шамиля.

Куратор проекта назвала Кавказскую войну очень спорной темой истории

По словам директора Северо-Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Галины Тебиевой, выставку впервые привезли из Дагестана. Она отметила, что филиал является давним партнером Национального музея Дагестана имени Тахо-Годи.

Тема Кавказской войны, наверное, самая дискуссионная в современном кавказоведении, сказала Тебиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, куратор проекта Джамиля Дагирова предложила современным художникам высказаться об этой проблеме с помощью своего творчества. «Это вполне укладывается в нашу программу этого года, которую мы решили назвать «Современное своевременное». В этом году мы постараемся уделить особое внимание не только работе современных художников, но и взаимодействию с музеями и с культурным наследием»- сказала Тебиева.

«Ключевая концепция всей этой истории – это архив, которого еще нет, и который мы будем собирать», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" автор и куратор проекта, замгендиректора Национального музея им Тахо-Годи республики Дагестан Джамиля Дагирова.

По ее словам, в ходе многолетних наблюдений, как специалист по истории и искусству она обнаружила, что дагестанские художники вообще не работают с темой Кавказской войны, и это озадачило ее.

«Ученые и краеведы у нас много занимаются историей, происходят большие баталии. Тема Кавказской войны очень спорная, очень сложная, практически еще не начата по-настоящему изучаться. Но что это было, что такое Кавказская война? Это 50 лет сражений, потерь, боли, жертв, поломанных судеб. Это же действительно сложная история. Мы знаем огромное количество прекрасных произведений русских художников, которые отразили в своих работах основные этапы Кавказской войны. Но это все был заказ со стороны царского правительства… Это одна сторона. Мы по этим картинам хотя бы знаем лица, знаем, что происходило, как выглядели эти сражения. С конца войны прошло 180 лет. И то, что вы сегодня здесь видите - это то, что я смогла собрать, работы около десяти дагестанских художников, которых это волнует. И мне хочется пробудить наше художественное сообщество, чтобы они немного повернули свою голову, свой творческий потенциал из области абстрактных мифологических мышлений в свою историю», - сказала она.

Тему Кавказской войны Дагирова назвала достаточно сложной и опасной, к тому же практически не изученной. По ее мнению, "агрессия в этом вопросе есть", к тому же "присутствуют национальный и конфессиональный моменты". «Тем не менее, я знаю, что лучше всех на все вопросы отвечают художники, если они проникли в тему. Лучшего образа и высказывания, чем художник, никто не даст», - считает она.

Кроме картин, которые представлены на выставке, организаторы также взяли из музея и привезли для показа неразорвавшееся пушечное ядро времен Кавказской войны, которое является частью инсталляции с медалями за взятие Ахульго.

«Почему Ахульго? Это самая трагическая страница нашей истории за период XIX века. Кавказская война - это не только Дагестан. Это и Чечня, и Ингушетия, и наши братья черкесы. Это весь Северный Кавказ. Да, осетины официально были на противоположной стороне, но они тоже были в этом контексте», - сказала на открытии выставки Джамиля Дагирова.

По ее словам, это "не застывшая история", и она планирует провести симпозиум по данной теме. «Нам интересно мнение и взгляд всех. Мы будем тянуть в этот проект ингушей, чеченцев, черкесов, осетин. Потому что мы все в XIX веке были в этом кольце под общим названием Кавказская война», - сказала куратор проекта.

По словам заведующего отделом полевых исследований Института истории и археологии Северной Осетии, директора Учебного научно-производственного комплекса в Северо-Осетинском государственном университете имени К.Л. Хетагурова Назима Гиджирати, ранее художественное сообщество практически не поднимало тему Кавказской войны, потому что этого нельзя было делать, а если можно было, то только в одном аспекте.

В разные периоды истории Кавказская война выглядит по-разному, отметил историк. «Кавказская война - тема больная, потому она и важная. И с ней обращаться надо аккуратно, поскольку у нее очень много разных аспектов», - считает эксперт.

По его мнению, на выставке практически нет политики. Единственным подобным экспонатом можно считать стол с эстампами - медалями за взятие Ахульго и ядром

По словам историка и политолога Артура Бязрова, тема Кавказской войны по-прежнему сохраняет актуальность. По его мнению, большинство людей все-таки плохо знают историю и мало в ней разбираются. При этом Бязров признался, что пока не посетил выставку.

Народы Северного Кавказа всегда очень негативно относились к попыткам установить над ними какое-то господство и власть, сказал он.

«Интерпретации войны могут быть разными. Конечно, можно показать это, как освободительную борьбу народов Северного Кавказа против царизма, например. А можно как справедливую борьбу со стороны Российской империи, направленную на установление своей власти и борьбу за свои интересы, присоединение народов Северного Кавказа. Актуальность изучения Кавказской войны сохраняется», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Посетители выставки отметили важность поднятой темы

По словам художника Валерия Кокаева, который уже побывал на выставке, тема Кавказской войны непопулярна, причем не столько в плане изобразительного искусства, сколько в политическом плане, и поэтому все, что на эту тему делается, делается несколько завуалировано.

«И вот впервые организована выставка, чтобы, наверное, познакомить тех, кто не в курсе событий. Мы знаем из истории, что Кавказская война нигде в подробностях не описывается. Есть картины художников XIX века, в которых отображены некоторые события этой войны и там очень подробно все это визуально описано», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если сравнивать данную выставку и произведения художников XIX века, то на тех картинах события Кавказской войны показаны шире и даже по одной работе можно понять, что и как происходило. «А здесь посмотреть интересно, но не более», - сказал он.

Посетители выставки отметили корреспонденту "Кавказского узла" важность подобных мероприятий для раскрытия темы Кавказской войны.

«Тема, конечно, очень острая, и мне кажется, что она должна актуализироваться. Нам надо говорить про это, потому что действительно тема не закрыта. Надо находить точки соприкосновения через искусство и культуру», - сказал Георгий Гогичаев.

Другой посетитель выставки, не пожелавший представиться, сказал, что пришел на выставку, потому что увлекается историей. Тема Кавказской войны, по его словам, привлекла его, потому что это происходило на его родине. «Я не искусствовед, но многие картины мне понравились», - сказал мужчина.

Интерес к выставке проявляют и студенты художественного училища. Они были на открытии мероприятия и пришли на следующий день. Молодые люди признались, что не знают ничего о Кавказской войне и поэтому им интересно узнать об этом.

Выставка во Владикавказе продлится до 5 апреля.