Акция протеста у здания суда в Азербайджане. 5 марта 2020 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

07 марта 2020, 23:59

Кандидаты поставили под сомнение легитимность нового парламента Азербайджана

Бывшие кандидаты в депутаты решили обжаловать решение Конституционного суда Азербайджана, утвердившего итоги выборов, в ЕСПЧ. Однако правового механизма отмены итогов выборов у Европейского суда по правам человека нет, считают бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, и ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан". Активисты заявили о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании. 4 марта в Конституционный суд и администрацию президента было направлено заявление, в котором 236 кандидатов в депутаты потребовали провести выборы повторно. Конституционный суд Азербайджана признал парламентские выборы состоявшимися, несмотря на возражения сотен кандидатов.

3 марта на встрече, в которой участвовали более 70 кандидатов в депутаты, было решено создать Коалицию против фальсификации выборов. В связи с этим прекратили голодовку кандидаты в депутаты от партии "Мусават" Эльман Гулиев и Эльшад Исрафил, протестовавшие против фальсификации выборов.

Многие бывшие кандидаты в депутаты не согласны с решением Конституционного суда Азербайджана и заявили, что будут оспаривать результаты выборов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Среди них - бывший независимый кандидат в депутаты, глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев.

"Конституционный суд стал соучастником фальсификации выборов. Да, были украдены голоса избирателей, произошла узурпация власти, и это преступление. Увы, несмотря на неопровержимые доказательства фальсификаций, я не смог защитить голоса избирателей. Я извиняюсь перед ними. Мы представили видеодоказательства фальсификаций на двух третях участков в моем округе, но ни ЦИК, ни апелляционный, ни Верховный суды не удовлетворили наши жалобы. Убежден, что в Европейском суде справедливость будет восстановлена", - заявил Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что бывшие кандидаты в депутаты продолжают сотрудничество и работают над созданием структуры, которая будет осуществлять общественный контроль за деятельностью парламента нового созыва.

"Создана рабочая группа. Мы создадим структуру, которую некоторые предлагают назвать "теневым парламентом", другие - "альтернативным меджлисом". В любом случае это будет собранием, которое станет центром альтернативной политической мысли, разрабатывающим пути решения проблем страны и осуществляющим общественный контроль над сфальсифицированным парламентом", - заявил Гаджиев.

Независимый кандидат, эксперт в области права Зия Гулиев заявил, что есть многочисленные доказательства нарушений в более чем в 90 из 125 округов.

"Все нарушения задокументированы. Неминуемое признание этих нарушений со стороны ЕСПЧ поставит под сомнение легитимность парламента", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один бывший кандидат в депутаты, исполнительный секретарь партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли заявил, что парламент, не выражающий волю большинства избирателей, не будет пользоваться уважением в обществе.

"Это просто нонсенс, когда старый парламент самораспустился, мотивируя это желанием не мешать реформам, а потом две трети его состава вновь пошли в парламент и признаны "избранными". В новый парламент прошли 79 членов старого Милли Меджлиса. Хотя у власти был шанс реально реформировать законодательную власть, позволить гражданам избрать представителей новой генерации политиков и общественных деятелей, представителей бизнеса. Но этого не произошло. Среди новичков, за редким исключением, не оказалось ярких личностей. Такой парламент не будет пользоваться уважением в обществе, выражать чаяния граждан, и это будет только усиливать социальную и политическую напряженность в обществе", - заявил Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 236 кандидатов заявили о непризнании результатов выборов и выразили намерение совместно бороться за демократические перемены.

"Мы рассматриваем возможность создания "теневого парламента", чтобы готовить альтернативные законопроекты по вопросам, волнующим общество. Пусть граждане видят реальную альтернативу навязанному им парламенту. С другой стороны, благодаря гражданской активности и общественному мнению мы можем добиваться принятия госорганами наших решений", - сказал Джафарли. Он также намерен обращаться в ЕСПЧ.

Бывший кандидат в депутаты, глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы не удивлен решению Конституционного суда Азербайджана (КСА).

"В Азербайджане действует авторитарный режим. Здесь и парламент, и судебная власть, и ЦИК - под контролем исполнительной власти. Не исключение и Конституционный суд. Поэтому мы не питали иллюзий насчет его решения. Но мы продолжим борьбу против авторитаризма. Одновременно мы будем использовать механизм подачи жалоб в ЕСПЧ. Его решения подтвердят фальсификацию выборов", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что многие кандидаты от партии "Мусават" обжалуют результаты выборов в ЕСПЧ. "Мусават" будет участвовать также в новой структуре, создаваемой бывшими кандидатами в депутаты. Это будет центр политической силы - демократической альтернативой власти", - сказал Гаджилы.

Блогер Мехман Гусейнов, который также участвовал в выборах в качестве кандидата, тоже намерен обращаться в ЕСПЧ.

"В нашем округе мы представили доказательства, в том числе видеоматериалы массовых фальсификаций с большинства избирательных участков. У нас есть видеодоказательства этих нарушений. На видео, по итогам подсчета голосов, побеждаю я. Но в данных, опубликованных на сайте ЦИК с этих же участков, я оказываюсь на четвертом-пятом местах. Мы представили эти видео, копии протоколов об итогах голосования, заверенные печатями участковых избирательных комиссий о моей победе. Но ни окружная избирательная комиссия, ни ЦИК не учли их. И даже Бакинский апелляционный суд и Верховный суд не признали нарушений. Наш путь теперь в ЕСПЧ", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также выразил желание работать в структуре, которую создадут бывшие кандидаты в депутаты.

Эксперт в области права, юрист Института права медиа Халид Агалиев считает, что многие бывшие кандидаты в депутаты располагают серьезными доказательствами нарушений в ходе выборов и неминуемо выиграют дела в ЕСПЧ. "Страсбургский суд уже вынес десятки решений по жалобам из Азербайджана на парламентские выборов 2005, 2010 и 2015 гг.", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его словам, ЕСПЧ может только признать нарушения отдельных заявителей и установить им компенсации.

"Страсбургский суд не обладает полномочиями давать оценку легитимности выборов и, тем более, отменять их результаты. Но его решения позволяют оппонентам власти в политической борьбе демонстрировать свою правоту и в то же время неправоту правительства. Эти решения также будут бить по авторитету депутатов парламента, особенно тех, нарушения в чьих округах ЕСПЧ признает", - сказал Агалиев.

Координатор Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также уверен, что ЕСПЧ признает нарушения прав кандидатов в депутатов.

"Кандидаты в депутаты неминуемо выиграют дела в Страсбургском суде, поскольку нарушения очевидны. Благодаря социальным сетям, фальсификации стали достоянием гласности. И, если азербайджанские суды слепы к этому, то ЕСПЧ оценит факты объективно. Пусть даже Европейский суд не имеет полномочий отменять результаты выборов, но его вердикты покажут гражданам, что их голоса были украдены и такой власти нельзя верить", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что ЕСПЧ не имеет полномочий отменить результаты выборов. "Во-первых, ЕСПЧ рассмотрит жалобы и вынесет решения через несколько лет. Во-вторых, жалобы будут рассматриваться отдельно или по несколько заявлений вместе, то есть, не по всей стране сразу", - заявил он.

Однако, по его мнению, решения ЕСПЧ компенсируют моральный ущерб бывшим кандидатам. Кроме того, победа в Страсбургском суде повысит политический авторитет кандидатов в глазах общества.

Что касается создания бывшими кандидатами "теневого парламента", то Джуварлы считает, что такая структура может позиционировать себя альтернативой власти.

"Теневой парламент" - это не значит двоевластие, присвоение полномочий госорганов. В демократических странах оппозиция официально имеет свои "теневые правительства". Это может стать "мозговым центром", генерирующим интересные идеи, предложения, законопроекты. Он может подстегнуть политическую конкуренцию и заставить власть лучше работать. Другой вопрос, насколько удастся осуществить эту идею. Сейчас многие готовы участвовать в такой структуре. Но через некоторое время, когда страсти остынут, многие могут отойти к своим повседневным делам. После парламентских выборов 2010 года несогласными была создана подобная структура под названием "Общественная палата". Но через некоторое время многие увлеклись политической борьбой между собой, и эта структура постепенно свернула свою работу", - рассказал Джуварлы.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".

Примечание:

"ЦИК Азербайджана заявил о победе правящей партии на фоне обвинений в фальсификациях", "Наблюдатели назвали распространенные нарушения на выборах в Азербайджане", "Жители Азербайджана отнеслись скептически к выборам в парламент".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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